Daimler Buses hat acht Gelenkbusse vom Typ eCitaro G an das Stadtwerk Regensburg ausgeliefert. Mit der Übergabe wurde zugleich eine 3.500 Quadratmeter große Busabstellhalle für 53 E-Busse eingeweiht. Bereits in der zweiten Jahreshälfte sollen weitere 15 eCitaro G in Regensburg eintreffen. Die blau-weiß lackierten eCitaro G mit einer Länge von 18 Metern beherbergen jeweils sieben Batteriepakete der dritten Generation (NMC3) mit einer Kapazität von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net