Mit einer Initiative der Mobilitäts-App Freenow by Lyft kündigt sich in Hamburg bereits das dritte Großprojekt für den Personentransport mit autonomen Fahrzeugen an. Ziel des MyTaxi-Nachfolgers ist es, selbstfahrende Taxis einzuführen - in Kooperation mit Taxiunternehmen. Das Projekt hat die volle Unterstützung der Hansestadt Hamburg, die gemeinsam mit Freenow by Lyft eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet hat. Die Plänen wurden nun von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
