© Foto: adobe.stock.comNach Gold und Silber rückt nun auch Öl in den Fokus der Anleger. Geopolitische Spannungen könnten Brent- und WTI-Ölpreise kräftig antreiben.Nach Gold und Silber: Steigen jetzt auch die Ölpreise? Gold und Silber als Blaupause für Brent-Öl? Die Rekordjagd von Gold und Silber geht weiter. Gold läuft rasant auf die 6.000?US-Dollar zu, Silber könnte sein nächstes Preisziel von 150?US-Dollar schneller erreichen als erwartet. Platin berauscht sich am Höhenflug von Gold und Silber und eskaliert ebenfalls. Jetzt deutet sich zudem an: Öl und andere Rohstoffe könnten ähnliche Sprünge machen, denn weitere Rohstoffe drängen in den Vordergrund. So präsentiert sich unter anderem der Kupferpreis derzeit in …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE