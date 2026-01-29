EQS-News: Corsearch / Schlagwort(e): Produkteinführung

Bahnbrechende, proaktive Technologie, die Plattformverstöße nicht erst verfolgt, sondern innerhalb von Minuten stoppt NEW YORK, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Corsearch, der Branchenführer im Bereich Markenzeichen und Markenschutz, hat die erste proaktive Markenschutzplattform für Marktplätze namens Corsearch Visual Authentication Network (CVAN) eingeführt. Diese innovative Lösung zum Schutz geistigen Eigentums wurde in Zusammenarbeit mit weltweit führenden Plattformen und Marken entwickelt. In der heutigen Zeit werden jedes Jahr Hunderte Millionen gefälschte Artikel unter gefährlichen und unfairen Bedingungen verkauft und hergestellt, wodurch die öffentliche Sicherheit gefährdet, die Umwelt stark verschmutzt und die Wirtschaft geschädigt wird. Die drei wichtigsten Akteure im Kampf gegen Fälschungen sind Plattformen, Anbieter von Online-Markenschutz und Markeninhaber, die jeweils einzeln versuchen, das Problem zu lösen, und dabei wertvolle Ressourcen verschwenden. CVAN ermöglicht es allen Akteuren, diese Lücke in der Zusammenarbeit endlich zu schließen. Angesichts des rasanten Wachstums des Fälschungsmarktes gibt es nur einen Weg, diesen Kampf zu gewinnen: Es muss sichergestellt werden, dass die Kosten für die Aufdeckung eines gefälschten Produkts geringer sind als die Kosten für dessen Veröffentlichung. CVAN macht dies möglich, indem es Plattformen in die Lage versetzt, die Fälschungsbekämpfung von reaktiv zu proaktiv zu verlagern, Fälschungen zu identifizieren, bevor sie hochgeladen werden, und die Verzögerungen zu beseitigen, die von Kriminellen ausgenutzt werden. Corsearch sorgt mit CVAN für kristallklare Transparenz Matteo Amerio, Präsident für Marken und Piraterieschutz bei Corsearch, erklärt: "Marktplätze haben traditionell als isolierte Ökosysteme mit eigenen Daten, Regeln und Moderationsteams funktioniert. Dies führt zu blinden Flecken, da Kriminelle leicht von einer Plattform zur anderen wechseln können und dabei die mangelnde plattformübergreifende Transparenz und spezifische Produktkenntnisse ausnutzen, die erforderlich sind, um komplexe Verstöße sofort zu erkennen. CVAN ändert diese Dynamik. Durch die tägliche Überwachung von über 1.500 Marktplätzen nutzt es Markenkenntnisse und plattformübergreifende Transparenz, um die Filterung von Marktplätzen und den Schutz der Nutzer auf ein neues Niveau zu heben." "Seit Jahren suchen Plattformen und Marken nach Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, doch bestimmte Lücken bleiben unüberwindbar", fügt Pietro Gagliano, Leiter von Corsearch LABS, hinzu. "Wir sind wirklich begeistert, dass wir mit CVAN die einzige Lösung auf dem Markt geschaffen haben, die diese Kluft überbrücken kann. CVAN ermöglicht eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Plattformen, Marken und Anbietern und ist ein weiterer wichtiger Schritt, um das Internet zu einer sichereren Umgebung für alle zu machen." Beschleunigung von Lösungen gegen illegale Märkte mit Corsearch LABS CVAN ist die erste einer Reihe von innovativen Lösungen von Corsearch LABS , einem neuen, speziellen Innovationszentrum, das sich vorrangig mit digitalen Themen befasst. Corsearch LABS ist die Innovationsabteilung des Unternehmens. Mit dem Schwerpunkt auf der Umsetzung von Konzepten in marktreife Produkte durch Zusammenarbeit mit der Industrie hat es sich zum Ziel gesetzt, schneller als der sich ständig weiterentwickelnde illegale Markt zu sein. Das Ziel ist es, Plattformen in die Lage zu versetzen, Verstöße gegen Vorschriften zu überwinden und Fälscher und alle Verstöße gegen das geistige Eigentum zu bekämpfen, und zwar mit bahnbrechender Geschwindigkeit und in bahnbrechendem Umfang. Die Einführung von CVAN ist die Einlösung dieses Versprechens. Geschwindigkeit und Präzision mit CVAN Derzeit ist das Auffinden und Entfernen von rechtswidrigen Angeboten ein langsamer Prozess, der branchenweit durchschnittlich zehn Tage von der Erkennung bis zur Entfernung dauert. CVAN verkürzt diesen Zeitrahmen erheblich und gibt Plattformen die Möglichkeit, Angebote zur Moderation zu schicken, noch bevor sie online gehen. CVAN liefert Empfehlungen vor der Veröffentlichung nahezu in Echtzeit und nutzt dabei die proprietäre Technologie und das Markenwissen von Corsearch, sodass rechtswidrige Angebote nicht auf der Plattform erscheinen. Platform-First-Fokus - CVAN wurde entwickelt, um der Plattform die Kontrolle zu ermöglichen. Als plattformnative Technologie folgt CVAN den Regeln der Plattform. CVAN unterstützt proaktiv Automatisierungen, wann immer dies möglich und gewünscht ist, aber die Plattform behält die ultimative Kontrolle.

CVAN verändert die Art und Weise, wie Plattformen Risiken analysieren. Die Effizienz der Identifizierung von Verstößen über CVAN kann dazu beitragen, den Betriebsaufwand zu reduzieren. Ein sehr großer Marktplatz berichtete kürzlich, dass die Moderationszeit für sein internes Team durch den Einsatz von CVAN um über 90 % reduziert werden konnte, wodurch proaktiv mehr als 90 % der Verstöße unterbunden wurden. Über Kernverletzungen des geistigen Eigentums hinaus - Als plattformnative Technologie ermöglicht CVAN Plattformen nicht nur die Identifizierung von Verletzungen des geistigen Eigentums, die von Fälschungen bis hin zu Marken- und Urheberrechtsverletzungen reichen, sondern auch von Inhalten, die gegen interne Richtlinien und Nutzungsbedingungen verstoßen. Dies gewährleistet die vollständige Einhaltung der Inhaltsrichtlinien auf der gesamten Plattform. Matteo Amerio fasst zusammen: "CVAN ist mehr als nur ein technologisches Upgrade, es ist ein Aufruf zur Vereinheitlichung der Branche. Es ist an der Zeit, aufzuhören, einfach nur Menschen auf ein Problem anzusetzen, das exponentielle Automatisierung, Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Zusammenarbeit und fundierte Fachkenntnisse im Bereich geistiges Eigentum erfordert. Wir müssen proaktive Technologien nutzen, um die Zusammenarbeit zwischen den wichtigsten Interessengruppen voranzutreiben und so eine Chance zu haben, eine der größten Bedrohungen für das Vertrauen in Marken und die Sicherheit der Verbraucher zu bekämpfen: Fälschungen." Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1243555/Corsearch_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/corsearch-labs-stellt-cvan-vor-und-schreibt-damit-die-regeln-des-ip-schutzes-neu-302674114.html



