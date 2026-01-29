DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ithra Dubai hat mit der Eröffnung des Dubai Gold District den Grundstein für die Zukunft der Gold- und Schmuckindustrie in der Region gelegt. Dieses eigens zu diesem Zweck errichtete Zentrum soll Dubais Position als weltweit führender Standort für den Gold- und Schmuckhandel weiter stärken. Die Eröffnung des Dubai Gold District läutet eine neue Phase in der Entwicklung des Emirats als globales Zentrum für Einzelhandel, Kommerz und Handel ein. Als integrierter Standort vereint der District die gesamte Wertschöpfungskette der Branche - vom Einzel- und Großhandel über Edelmetalle bis hin zu Anlageprodukten. Durch die Bündelung dieser Aktivitäten stärkt der Dubai Gold District das Vertrauen in Dubai als einen der sichersten und bedeutendsten globalen Handelsplätze für Gold.

Die Eröffnung spiegelt auch die nach wie vor herausragende Rolle der VAE als weltweit führende Handelsnation für Gold und Edelmetalle wider. Im Zeitraum 2024 bis 2025 exportierten die VAE Gold im Wert von rund 53,41 Milliarden US-Dollar in Länder wie die Schweiz, das Vereinigte Königreich, Indien, Hongkong und die Türkei. Damit ist das Land der weltweit zweitgrößte Handelsplatz für physisches Gold.

Als Dubais neue "Heimat des Goldes" führt der District das gesamte Spektrum der Branche zusammen. Hier sind zahlreiche etablierte globale und regionale Gold- und Schmuckmarken ansässig, die eine außergewöhnliche Vielfalt, Qualität und Wertigkeit bieten.

Der Dubai Gold District hebt sich weltweit durch die unvergleichliche Vielfalt seiner Besucher ab. Hier kommen die unterschiedlichsten Käufer, Händler und Kunden an einem einzigen Ort zusammen. Allein im Jahr 2025 begrüßte der District Kunden aus über 147 Nationen - ein Beleg für Dubais einzigartige Position als wahrhaft globaler Marktplatz.

Ein besonderes Highlight des Dubai Gold District ist die weltweit erste "Gold Street" - eine aus Gold gebaute Straße, die als besondere Attraktion für Touristen und Besucher des Districts geschaffen wurde. Weitere Details hierzu werden nach und nach bekannt gegeben.

Im District sind mehr als 1.000 Einzelhändler aus den Bereichen Gold, Schmuck, Parfümerie, Kosmetik und Lifestyle anzutreffen. Zum Markenmix gehören etablierte Flagship-Stores wie Jawhara Jewellery, Malabar Gold and Diamonds, Al Romaizan und Tanishq Jewellery. Zudem hat Joyalukkas angekündigt, hier auf rund 2.200 Quadratmetern sein größtes Flagship-Geschäft im Nahen Osten zu eröffnen.

Ergänzt wird der District durch sechs Hotels, die internationalen Besuchern, Käufern und Handelspartnern einen komfortablen Zugang ermöglichen.

