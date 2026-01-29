© Foto: CFOTO - CFOTOAlibaba bündelt seine autonome-Logistik-Einheit mit Zelos Technology. Über 20.000 Robovans sollen Chinas Lieferbranche revolutionieren.Alibaba plant, seine autonome-Logistik-Einheit mit dem chinesischen Robovan-Hersteller Zelos Technology zusammenzuführen. Das neue Unternehmen soll nach Angaben des Wall Street Journal einen Wert von rund zwei Milliarden US-Dollar haben. Der Deal wird Alibaba eine Beteiligung an Zelos Technology sichern. Zugleich wird Zelos das zusammengeführte Unternehmen leiten. "Die Fusion bündelt unsere Expertise in autonomer Lieferung und die Technologie von Zelos zu einer starken Einheit", hieß es aus Kreisen, die mit der Transaktion vertraut sind, so das WSJ. Cainiao …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE