Der US-Halbleiterspezialist Lam Research hat am Mittwochabend Zahlen vorgelegt, die die Erwartungen der Wall Street deutlich übertrafen. Besonders der optimistische Ausblick auf das laufende Quartal sorgt für Kauflaune bei den Anlegern.Im zweiten Geschäftsquartal, das am 28. Dezember endete, erzielte das Unternehmen aus Fremont einen bereinigten Gewinn von 1,27 Dollar je Aktie. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit 1,17 Dollar gerechnet. Auch beim Umsatz lieferte Lam Research ab: Mit 5,34 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
