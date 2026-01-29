München (ots) -L'Osteria nutzt den Valentinstag für eine stille Revolution: Champagner für 5 Euro. Nicht nur für Verliebte, sondern für alle, die sich selbst feiern wollen.Ein Gläschen Champagner, weil die Präsentation im Büro gut lief. Eins, weil der Mädelsabend endlich wieder stattfindet. Eins, weil man es geschafft hat, der toxischen Ex nicht zu schreiben. Eins, weil man gemeinsam einfach den Moment genießt. Oder Champagner, einfach so, zur Pasta beim Lunch am Dienstagmittag. Was nach Luxus klingt, sollte Alltag sein findet zumindest die italienische Markengastronomie L'Osteria, und macht deshalb rund um den Valentinstag Ernst mit der Demokratisierung des Luxus-Getränks: Vom 9. bis 15. Februar 2026 gibt es in über 200 Restaurants Louis Roederer Champagner für 5 Euro das Glas."Für viele ist Champagner noch stark an besondere Anlässe gekoppelt: Silvester, Hochzeiten oder den Valentinstag", sagt John Schlüter, CMO der FR L'Osteria SE. "Dabei sind es oft die kleinen Dinge, die den Alltag schöner machen: das gute Geschirr nicht nur für Gäste, frische Blumen auch einfach so, oder ein Glas Champagner, weil man einen Moment bewusst genießen möchte. Genau dazu möchten wir einladen: die kleinen Augenblicke zu feiern und sich zwischendurch einfach mal etwas Gutes zu tun."Diese Haltung will L'Osteria jetzt nach Deutschland in die Restaurants bringen. Der Valentinstag ist dabei der Türöffner. "Wir haben uns bewusst dazu entschieden, den Valentinstag auf eine Valentinswoche auszuweiten. Denn bei uns geht es nicht um ein klassisches Angebot nur für verliebte Paare, sondern um eine Woche, in der wir die Liebe und das Leben in allen Facetten feiern möchten. Es ist ein Statement für eine neue Genuss-Kultur. Es geht um die Frage: Wen feierst du eigentlich am Tag der Liebe? Und unsere Antwort ist: Zuerst mal Dich selbst", ergänzt John Schlüter. "Ein Gast, der sich mittags allein ein Glas Champagner zur Pizza gönnt, hat für mich den wahren Valentinstags-Spirit verstanden - auch einfach mal die Liebe zu sich selbst und die kleinen Momente im Alltag zelebrieren. Und wer weiß: Vielleicht werden Pizza und Champagner der nächste große kulinarische Trend!"Und für Paare? "Die sind natürlich genauso willkommen, aber vielleicht kommen sie auch schon am Dienstag zum Lunch gemeinsam mit der Mutter, dem Sohn oder der besten Freundin und trinken ein Gläschen, einfach, weil man es sich wert ist und um sich etwas Gutes zu tun", unterstreicht John Schlüter.Champagner als Alltags-LuxusChampagner hat für jüngere Generationen ein Image-Problem: Er steht für Luxus und genau das macht das Getränk bisher so untauglich für den Alltag. "Champagner ist durch seine Hochpreisigkeit ein Statussymbol", sagt Jacek Trybuchowski, CEO der FR L'Osteria SE, "dabei sollte er ein Symbol für Lebensfreude sein, deswegen bieten wir das Glas für 5 Euro an. Damit hat jeder, der mag, die Möglichkeit auf einen kleinen Alltags-Luxus." L'Osteria trifft damit einen Nerv: Immer mehr Menschen entdecken mehr Me-Time als Lebenshaltung. Es geht nicht um das Wellness-Wochenende einmal im Jahr, sondern um die tägliche Alltagspraxis. "Wir glauben an einen Wandel", erklärt Trybuchowski. "Champagner trinken oder überhaupt sich etwas zu gönnen, ist keine Dekadenz. Es trägt zur Lebensfreude bei und genau diese sollen unsere Gäste bei uns in den Restaurants spüren."Demokratisierung von Champagner ohne QualitätsverlustEs ist Original Louis Roederer Champagner, der bei L'Osteria 5 Euro das Glas oder 37 EUR die Flasche kosten wird. "Wir sehen das Angebot zu diesem Preis nicht als Rabatt. Es ist eine Einladung sich selbst etwas Gutes zu tun", betont Trybuchowski.Kritiker könnten nun einwenden, ob das den Champagner nicht beliebig mache. Der L'Osteria CEO sieht das anders: "Ganz im Gegenteil. Wir geben ihm seine ursprüngliche Bedeutung zurück. Champagner wurde nicht erfunden für Galas und Valentinstags-Pflichtprogramme, sondern für Lebensfreude und Genuss."Die Aktion im Überblick- Zeitraum: 9.-15. Februar 2026 (Montag vor Valentinstag bis Sonntag danach)- Was: Louis Roederer Champagner für 5 Euro / Glas oder 37 Euro / Flasche- Wo: In allen L'Osteria Restaurants in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Frankreich, Niederlande, UK, Spanien und Tschechien* Das Angebot gilt ausschließlich vom 09.02.-15.02.2026 in teilnehmenden Restaurants in Deutschland, nur beim Verzehr im Restaurant und ist nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombinierbar. Solange der Vorrat reicht. Alle Preise inkl. MwSt. Die Preise in anderen Ländermärkten können abweichen. Weitere Informationen unter losteria.net.Pressekontakt:FR L'Osteria SESamanta Dörfler / Anna PlossOtl-Aicher-Straße 6080807 MünchenTelefon: 089 / 3898989 - 0E-Mail: press@losteria.deMehr Informationen unter: www.losteria.netOriginal-Content von: FR L'Osteria SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181288/6206831