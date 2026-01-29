Der US-amerikanische Batterierecycler Redwood Materials hat seine Serie-E-Finanzierung abgeschlossen. Nachdem Redwood in dieser Runde bereits 350 Millionen US-Dollar eingesammelt hatte, beläuft sich das Gesamtvolumen nun auf 425 Millionen US-Dollar, wobei Google als neuer Investor hinzukommt. Der endgültige Abschluss umfasst die weitere Beteiligung der bestehenden Investoren Capricorn und Goldman Sachs Alternatives, wie Redwood mitteilt. Der US-amerikanische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
