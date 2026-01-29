© Foto: Maksym Yemelyanov - Zoonar.com/Maksym YemelyanovSilber ist Gold im vergangenen Monat regelrecht davongelaufen. Jetzt holt Gold gewaltig auf. Silber kämpft mit der Marke um die 120 US-Dollar. Geht die Rallye weiter?Am Donnerstag trat Silber das erste Mal über die magische Marke von 120-US-Dollar. Voraussetzung dafür war das Durchbrechen der Marke von 113 US-Dollar. Silber wird innerhalb eines sich weiter nach oben öffnenden Trendkanals gehandelt. Ein entscheidener Durchbruch bei 120 US-Dollar würde weiteres Aufwärtspotenzial bedeuten. Technische Indikatoren (z.?B. RSI, gleitende Durchschnitte) deuten auf starke Momentum-Phase hin, aber auch auf eine kurzfristig überkaufte Situationen. Also Vorsicht: Das kann zu Konsolidierungen oder …Den vollständigen Artikel lesen
