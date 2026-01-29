EQS-News: H.I.G. Capital / Schlagwort(e): Finanzierung

H.I.G. WhiteHorse stellt der Büter Group Finanzmittel zur Verfügung



29.01.2026 / 17:05 CET/CEST

LONDON, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. WhiteHorse, die Kreditgesellschaft von H.I.G. Capital ("H.I.G."), einem weltweit führenden Unternehmen für alternative Investitionen mit einem verwalteten Kapital von 74 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass es der Büter Group ("Büter" oder "das Unternehmen"), einem Portfoliounternehmen von NPM Capital ("NPM"), eine neue vorrangig besicherte Kreditfazilität mit erstem Pfandrecht gewährt hat. Büter mit Sitz in Emmen, Niederlande, ist ein Hersteller von Hydraulikzylindern und hydraulischen Hebelösungen. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Hydraulikzylinder an Erstausrüster von Off-Highway-Fahrzeugen und Fahrzeuganbaugeräten mit geringen bis mittleren Stückzahlen, die in den Bereichen Landwirtschaft, Bauwesen und Materialtransport eingesetzt werden. Die hydraulischen Hebelösungen des Unternehmens bieten maßgeschneiderte, einzigartige Systeme für Kunden aus der Bahnindustrie und verschiedenen anderen industriellen Märkten. Faas van Engelen, Direktor Kapitalmärkte bei NPM, erklärte: "Wir sind sehr zufrieden mit der Übernahme von Büter und schätzen die bedeutende Rolle, die H.I.G. WhiteHorse bei der Finanzierung der Transaktion gespielt hat. Die zügige Abwicklung von der Unterzeichnung bis zum Abschluss kurz vor den Feiertagen zeugt von außergewöhnlichem Engagement." Pascal Meysson, Leiter von H.I.G. WhiteHorse Europe, erklärte: "Büter ist ein europäischer Marktführer in seinen Nischen-Industriesegmenten, mit einem hohen Marktanteil und starken Kundenbeziehungen. Diese Investition ist ein gutes Beispiel für die Fähigkeit von H.I.G. WhiteHorse, in eine Vielzahl von Sektoren zu investieren, darunter Fertigung und Industrie." Informationen zur Büter Group Das 1965 gegründete Unternehmen Büter mit Hauptsitz in Emmen, Niederlande, ist ein führender europäischer Hersteller von Hydraulikzylindern und hydraulischen Hebelösungen. Büter liefert maßgeschneiderte Hydraulikzylinder an Erstausrüster von Off-Highway-Fahrzeugen und Anbaugeräten mit geringen bis mittleren Stückzahlen, die in den Endmärkten Landwirtschaft, Bauwesen und Materialtransport eingesetzt werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen maßgeschneiderte hydraulische Hebesysteme für Kunden aus der Bahnindustrie und anderen Industriezweigen an. Büter beschäftigt rund 550 Mitarbeiter an drei Standorten in den Niederlanden und Deutschland und hat in den letzten sechzig Jahren Hunderte von Patenten und Gebrauchsmustern entwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter bueter.com . Informationen zu H.I.G. Capital H.I.G. ist eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 74 Milliarden US-Dollar.* Mit Hauptsitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Tochtergesellschaften in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen, operativ ausgerichteten und wertschöpfenden Ansatz: Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Corporate Carve-outs sowohl von profitablen als auch von unrentablen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Kreditfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf primärer (direkter) Basis, als auch auf den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor. Seit der Gründung 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com . *Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und ihren verbundenen Unternehmen aufgebrachten Kapital. Informationen zu NPM Capital NPM ist ein unabhängiger Investmentpartner, der mittelständische und große Unternehmen mit Sitz in den Benelux-Ländern und Deutschland unterstützt, wobei der Schwerpunkt auf Familienunternehmen und Unternehmen mit starken, engagierten Managementteams liegt. NPM wurde 1948 gegründet, um den wirtschaftlichen Wiederaufbau in der Nachkriegszeit zu unterstützen. In den 1980er Jahren expandierte das Unternehmen erheblich und wurde 1987 an der Börse notiert. Im Jahr 2000 erfolgte das Delisting, und seitdem ist das Unternehmen Teil von SHV. NPM investiert in KMU oder mittelständische Unternehmen auf dem niederländischen, belgischen und deutschen Markt und tätigt Erstkapitalinvestitionen in Höhe von 30 bis 300 Millionen Euro durch Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligungen. Weitere Informationen finden Sie unter npm-capital.com . Kontakt: Pascal Meysson

