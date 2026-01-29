Die Deutsche Bank hat im Geschäftsjahr 2025 den Vorsteuergewinn um 84 Prozent auf 9,7 Mrd. Euro gesteigert. Die Freude über das starke Ergebnis wird jedoch etwas getrübt. Das Geldhaus steht erneut unter dem Verdacht der Geldwäsche, die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt. Aktionäre sollten jetzt nicht die Nerven verlieren.Wenn der Staatsanwalt klingelt, verhindern Emotionen mitunter einen klaren Blick auf wirtschaftliche Sachverhalte. Letztere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Aktien-Global.de