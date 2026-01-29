BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat mehreren Bauprojekten der Bahninfrastruktur die Finanzierung zugesichert. In Berlin, Brandenburg, Sachsen und Thüringen sollen etwa Strecken und Knotenpunkte ausgebaut sowie Lärmschutz verbessert werden, wie das Verkehrsministerium mitteilte.

Nach Brandenburg fließen den Angaben zufolge rund 339 Millionen Euro in Regionen, die besonders vom Kohleausstieg betroffen sind. An den Bahnhöfen Cottbus, Bischdorf und Königs Wusterhausen sollen etwa zusätzliche Gleise für den Güterverkehr entstehen.

In Leuna soll zudem ein bisheriger Werksbahnhof verlegt und für den öffentlichen Nahverkehr zugänglich gemacht werden. Für mehr Lärmschutz am Berliner Außenring im Osten der Hauptstadt stellt der Bund 65 Millionen Euro bereit.

200 Millionen Euro in Sachsen



In Sachsen investiert der Bund rund 200 Millionen Euro in den Bahnknoten in Zwickau. Damit sollen unter anderem der dortige Hauptbahnhof erneuert sowie Stellwerke mit elektronischer Technik umgebaut werden. Der Beginn der Baumaßnahmen ist für 2028 geplant. In Thüringen fördert der Bund nach Angaben des Verkehrsministeriums die Elektrifizierung einer Güterstrecke.

Auch den Pfaffensteigtunnel in Baden-Württemberg zählte das Verkehrsministerium im Rahmen der Vorstellung erneut auf. Die 1,69 Milliarden Euro schwere Förderung war bereits im Bundeshaushalt zugesichert worden. Der Tunnel dient der Anbindung vom Großprojekt Stuttgart 21 und soll die Gäubahn künftig zum neuen Fernbahnhof am Stuttgarter Flughafen führen./nkl/DP/jha