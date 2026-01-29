Was passiert, wenn der US-Dollar seinen Status verliert? Was ein Goldpreisanstieg um bis zu 184.000 US-Dollar bedeuten würde.Im Video auf wallstreetONLINE TV geht Jan Willhöft, Partner bei AXINO Capital, auf eine zentrale Frage der aktuellen Finanzwelt ein: Was passiert mit dem Goldpreis, wenn der US-Dollar seine Rolle als Reservewährung verliert? Der US-Dollar ist stark unter Druck und verliert zunehmend an Bedeutung, was Auswirkungen auf den gesamten globalen Finanzmarkt haben könnte. In seiner Analyse stützt sich Willhöft auf eine Studie der Firma Funeg, die aufzeigt, dass der Goldpreis in einem solchen Szenario auf bis zu 184.000 US-Dollar pro Unze steigen könnte. Doch was steckt hinter …Den vollständigen Artikel lesen
