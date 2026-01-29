Die wichtigsten Aktienindizes schwanken aktuell stark, nachdem die Ergebnisse der Technologiebranche gemischt ausfielen und die geopolitische Unsicherheiten weiter zunehmen. Ein schwieriges Umfeld für Aktien. Es gibt aber auch in diesem Umfeld Profiteure der Unsicherheit, wie die starken Quartalszahlen in dieser Branche zeigen. Die Aktie von Morgan Stanley steht wie kaum ein anderer Titel für die Entwicklung des modernen Investmentbankings und der globalen Finanzmärkte. Als eines der führenden Finanzhäuser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
