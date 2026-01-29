Ein neuer modularer Handheld will nicht nur Gaming-Fans begeistern. Die Mischung aus Smartphone und Gameboy mit quelloffener Software soll sich an alle richten, die Hard- und Software gern auf ihre Bedürfnisse anpassen. Viele Tech-Gadgets bieten lediglich einen stark abgegrenzten Funktionsumfang. Handhelds sind primär nur für Gamer:innen interessant, während Smartphones zwar viele Apps bieten, sich aber in Hinblick auf ihre Hardware kaum verändern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n