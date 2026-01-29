In dem US-Bundesstaat Tennessee könnte das Fahren eines Elektroautos bald etwas teurer werden - zumindest, wenn man öffentliche Schnelllader nutzt. Die dortige Regierung plant eine Steuer auf Ladestrom. Noch ist der Vorschlag zwar nicht verabschiedet, könnte aber eine Signalwirkung haben. Denn das vorgeschlagene Gesetz ist der Benzinsteuer nachempfunden und würde die Betreiber öffentlicher Schnellladestationen dazu zwingen, für den Bundesstaat diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net