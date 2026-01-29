Der indische Automobilmarkt rückt mehr und mehr in den Fokus der Automobilbranche. Nachdem sich das bevölkerungsreichste Land der Welt durch ein Handelsabkommen für europäische Hersteller öffnet, treibt nun auch BYD seine Offensive auf den Markt mit reichlich Potenzial voran. Mit einem Trick wollen die Chinesen bremsende Importquoten umgehen.BYD treibt seine Pläne für den indischen Markt voran. Wie Bloomberg berichtet, prüft der chinesische Elektroautohersteller laut mit der Sache vertrauten Personen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
