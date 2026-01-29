Die Aktie des Gas-Pipelinebetreibers ONEOK hat sich in den vergangenen Wochen besser entwickelt als vergleichbare Unternehmen. Hinter der Kursentwicklung steht ein tiefgreifender strategischer Umbau, der das Unternehmen langfristig in eine stärkere Ertragsposition bringen soll. Ein integriertes Geschäftsmodell vom Bohrloch... ONEOK richtet sein Geschäftsmodell konsequent neu aus und entwickelt sich vom reinen Transportdienstleister zu einem vollständig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
