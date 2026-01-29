© Foto: wO-ChatGPTWährend die Märkte für die EZB-Sitzung fest mit einem Stillhalten rechnen, braut sich hinter den Kulissen eine Überraschung zusammen. Dafür sorgt nicht zuletzt der rasante Höhenflug des Euro.Offiziell herrscht in den Fluren der Europäischen Zentralbank (EZB) noch Gelassenheit. Die Zinsen seien an einem "guten Ort", betonen Ratsmitglieder wie Bundesbank-Chef Joachim Nagel. Doch die Nervosität wächst. Während der Markt eine Zinsschwankung nächste Woche mit einer Wahrscheinlichkeit von nahezu Null einpreist, deuten erste Signale aus dem EZB-Rat auf eine Kehrtwende hin. Der Auslöser für die neue Nervosität sitzt in Washington. Die unberechenbare Wirtschaftspolitik der Trump-Administration und …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE