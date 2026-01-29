Der Goldpreis hat am heutigen Donnerstag massiv Federn gelassen. Nachdem das Edelmetall zuvor auf ein neues Rekordhoch von über 5.500 Dollar je Unze geklettert war, löste ein erstarkender US-Dollar eine Verkaufswelle aus. Es ist der schwerste Rückgang seit Oktober.In der Spitze verlor Gold 5,7 Prozent an Wert - der größte Intraday-Verlust seit dem 21. Oktober. Auch Silber geriet unter massiven Druck und sackte zeitweise um 8,4 Prozent ab. Der Grund: Ein Rebound des US-Dollars verteuerte das Edelmetall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
