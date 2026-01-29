EQS-News: Spectrum Dynamics Medical, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Spectrum Dynamics Medical erhält FDA 510(k)-Zulassung für Veritas.AI, seine KI-gestützte Plattform zur Rauschunterdrückung für VERITON-CT



SARASOTA, Florida, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Spectrum Dynamics Medical, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Bildgebungslösungen für die Nuklearmedizin, gab heute bekannt, dass es die FDA 510(k)-Zulassung für Veritas.AI Noise Reduction erhalten hat, seine fortschrittliche Plattform für künstliche Intelligenz, die entwickelt wurde, um die Bildqualität, die Diagnosesicherheit und die Betriebseffizienz des digitalen SPECT/CT-Systems VERITON-CT erheblich zu verbessern. Veritas.AI stellt einen bedeutenden Fortschritt in der molekularen Bildgebung dar und nutzt ein Deep-Learning-Convolutional-Neural-Network (CNN), um Bildrauschen intelligent zu reduzieren und gleichzeitig die höchste räumliche Auflösung und quantitative Genauigkeit zu erhalten. Die Technologie ist klinisch für mehrere Anwendungen und Tracer validiert, darunter Knochenbildgebung, Lu-177-Theranostik und I-123-MIBG, und eignet sich damit für einige der anspruchsvollsten Bildgebungsszenarien in der Nuklearmedizin. Veritas.AI verkürzt die Scanzeiten um bis zu 50 % und verbessert die Bildqualität bei niedrigen Zählwerten und hohem Rauschen. Veritas.AI ermöglicht es Ärzten, die Diagnosegenauigkeit aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Komfort für den Patienten zu verbessern und den Durchsatz der Abteilung zu erhöhen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rauschunterdrückungstechniken funktioniert Veritas.AI nahtlos unter einer Vielzahl von Bildgebungsbedingungen, von routinemäßigen diagnostischen Scans bis hin zur verzögerten Bildgebung nach der Therapie. Die Veritas.AI Noise Reduction Suite umfasst spezielle Anwendungen, die für bestimmte klinische Anforderungen optimiert sind: Bone-IQ.AI , ermöglicht eine bis zu 50-prozentige Reduzierung der Scanzeit für Ganzkörper-Knochenbildgebung bei gleichbleibender Bildqualität und ermöglicht dabei einen Durchsatz von 2-3 Patienten pro Stunde .





, ermöglicht eine bis zu für Ganzkörper-Knochenbildgebung bei gleichbleibender Bildqualität und ermöglicht dabei einen Durchsatz von . Thera-IQ.AI wurde speziell für die Lu-177-Theranostik entwickelt und verbessert die quantitative Genauigkeit der Bilder nach der Behandlung und harmonisiert das Rauschen über verschiedene Zeitpunkte hinweg, was die Genauigkeit der Dosimetrie und die Erkennbarkeit von Läsionen verbessern kann.





wurde speziell für die Lu-177-Theranostik entwickelt und verbessert die quantitative Genauigkeit der Bilder nach der Behandlung und harmonisiert das Rauschen über verschiedene Zeitpunkte hinweg, was die Genauigkeit der Dosimetrie und die kann. MIBG-IQ.AI, wurde für die I-123-MIBG-Bildgebungentwickelt und ermöglicht eine Reduzierung der Scanzeit um bis zu 50 %, wodurch sicherere, schnellere und komfortablere Untersuchungen für Kinder ermöglicht werden. In Kombination mit der 360° CZT-Digitaldetektorarchitektur von VERITON-CT, dem Wide-Bore-Design und den quantifizierungsfähigen Workflows stärkt Veritas.AI die Führungsposition von Spectrum Dynamics im Bereich der digitalen SPECT/CT-Bildgebung weiter und unterstützt die routinemäßige klinische Praxis, die fortgeschrittene Theranostik und die klinische Forschung. "Die FDA-Zulassung für Veritas.AI ist ein bedeutender Meilenstein für Spectrum Dynamics und für die Nuklearmedizin", sagte Tomer Gabay, Chief Executive Officer von Spectrum Dynamics Medical. "Als Innovationsführer freuen wir uns sehr, unseren Kunden diese leistungsstarke KI-Innovationslösung anbieten zu können. Veritas.AI stärkt unser Engagement für präzise Bildgebung, indem es klarere Bilder, größere klinische Sicherheit und effizientere Arbeitsabläufe liefert und gleichzeitig Krankenhäusern dabei hilft, sich auf das schnelle Wachstum der Theranostik und der quantitativen SPECT/CT vorzubereiten." Diese FDA-Zulassung unterstreicht die kontinuierlichen Investitionen von Spectrum Dynamics in KI-gesteuerte Innovationen und setzt einen neuen Standard für Klarheit, Sicherheit und klinischen Wert in der Nuklearmedizin Informationen zu Spectrum Dynamics Medical Spectrum Dynamics ist Vorreiter bei der Umstellung von SPECT-Bildgebungssystemen von analoger auf digitale Detektionstechnologie und ermöglicht Krankenhäusern und Ärzten damit Gesundheitsdienstleistungen mit verbesserter Bildqualität, Effizienz und Zugang zu fortschrittlichen klinischen Anwendungen. Spectrum Dynamics brachte 2007 das weltweit erste digitale Herz-SPECT-System, das D-SPECT CARDIO, auf den Markt. Seitdem hat sich das D-SPECT mit weltweit Hunderten von verkauften Systemen zum System der Wahl für die funktionelle Herzbildgebung entwickelt. 2018 brachte Spectrum Dynamics seine Mehrzweck-SPECT- und SPECT-CT-Systeme auf den Markt - das VERITON und das VERITON-CT SPECT/CT, den ersten ringförmigen 360-CZT-Digital-SPECT/CT-Scanner. Weitere Informationen finden Sie unter www.spectrum-dynamics.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2365147/Spectrum_Dynamics_Medical___Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/spectrum-dynamics-medical-erhalt-fda-510k-zulassung-fur-veritasai-seine-ki-gestutzte-plattform-zur-rauschunterdruckung-fur-veriton-ct-302674303.html



