Microsoft Aktie 2026: KI-Boom, starke Zahlen - aber ist die Bewertung jetzt zu hoch?

Die Entwicklung von Microsoft ist ein Lehrstück darüber, wie sich ein Technologiekonzern über Jahrzehnte hinweg immer wieder neu erfinden kann. Vom Durchbruch mit MS-DOS und Windows über die Dominanz von Office bis hin zu wiederkehrenden Cashflows und hoher Kapitaldisziplin prägte Microsoft die PC-Ära wie kaum ein anderes Unternehmen. Der strategische Wendepunkt kam 2014 mit Satya Nadella: Die konsequente Ausrichtung auf Cloud-, Abo- und Plattformmodelle machte Azure zu einem globalen Schwergewicht und verwandelte Microsoft in einen defensiven Wachstumswert mit hoher Visibilität für Investoren.

Im jüngsten Quartal zeigte sich jedoch ein differenzierteres Bild: Das Cloud-Wachstum verlangsamte sich leicht, während die Investitionen - insbesondere in KI-Infrastruktur - deutlich anzogen, zugleich blieb die Profitabilität auf hohem Niveau. Trotzdem reagierte der Markt verhalten und die Aktie notiert schwächer. Wie diese Entwicklung bilanziell einzuordnen ist, welche Chancen sich aus KI, Cloud und Skaleneffekten ergeben und was das Chartbild aktuell signalisiert, analysieren wir im heutigen Video - inklusive Blick auf das TradingView-Chart.

