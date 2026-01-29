Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 29.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Goldaktie mit Turbo: 9 von 13 Treffern in den ersten 25 Metern!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF
Tradegate
29.01.26 | 18:51
355,05 Euro
-12,04 % -48,60
Branche
Software
Aktienmarkt
NASDAQ-100
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
MICROSOFT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MICROSOFT CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
354,95355,1018:51
354,85355,0518:51
WH SelfInvest
29.01.2026 18:30 Uhr
142 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Microsoft Aktie 2026: KI-Boom, starke Zahlen - aber ist die Bewertung jetzt zu hoch?

Anzeige / Werbung

Microsoft Aktie 2026: KI-Boom, starke Zahlen - aber ist die Bewertung jetzt zu hoch?

Die Entwicklung von Microsoft ist ein Lehrstück darüber, wie sich ein Technologiekonzern über Jahrzehnte hinweg immer wieder neu erfinden kann. Vom Durchbruch mit MS-DOS und Windows über die Dominanz von Office bis hin zu wiederkehrenden Cashflows und hoher Kapitaldisziplin prägte Microsoft die PC-Ära wie kaum ein anderes Unternehmen. Der strategische Wendepunkt kam 2014 mit Satya Nadella: Die konsequente Ausrichtung auf Cloud-, Abo- und Plattformmodelle machte Azure zu einem globalen Schwergewicht und verwandelte Microsoft in einen defensiven Wachstumswert mit hoher Visibilität für Investoren.

Im jüngsten Quartal zeigte sich jedoch ein differenzierteres Bild: Das Cloud-Wachstum verlangsamte sich leicht, während die Investitionen - insbesondere in KI-Infrastruktur - deutlich anzogen, zugleich blieb die Profitabilität auf hohem Niveau. Trotzdem reagierte der Markt verhalten und die Aktie notiert schwächer. Wie diese Entwicklung bilanziell einzuordnen ist, welche Chancen sich aus KI, Cloud und Skaleneffekten ergeben und was das Chartbild aktuell signalisiert, analysieren wir im heutigen Video - inklusive Blick auf das TradingView-Chart.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu Aktien:


Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

© 2026 WH SelfInvest
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.