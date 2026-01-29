© Foto: Richard Drew/AP/dpaPeter Schiff warnt vor einer US-Schulden- und Dollar-Krise, die globalen Märkten den Boden unter den Füßen wegziehen könnte und 2008 "wie einen Sonntagsschulausflug" wirken lasse.Der amerikanische Ökonom Peter Schiff, bekannt für seine frühe Warnung vor der Finanzkrise 2008, sieht die USA erneut auf einen dramatischen Zusammenbruch zusteuern. In einem Interviews mit Fox Business deutete er den Rekordanstieg des Goldpreises als Alarmzeichen für eine bevorstehende US-Dollar- und Schuldenkrise. "Gold und Silber warnen vor einer größeren Krise, die entweder noch in diesem Jahr oder vielleicht im nächsten Jahr eintreten wird. Wir steuern auf eine US-Dollar-Krise und eine Staatsschuldenkrise zu", …Den vollständigen Artikel lesen
