Über 2 Mio. Unzen Gold - und trotzdem erst 59 Mio. USD Börsenwert?
WKN: A2N6WD | ISIN: GB00BG0TPX62 | Ticker-Symbol: FCA
Frankfurt
30.01.26 | 08:21
1,840 Euro
-2,13 % -0,040
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FUNDING CIRCLE HOLDINGS PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,8702,04009:27
29.01.2026 19:03 Uhr
Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
POS-Transaction in Own Shares 
29-Jan-2026 / 17:27 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

29 January 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank 
plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: 
 
Date of purchase:                  29 January 2026 
 
Number of ordinary shares purchased:         65,000 
 
Highest price paid per share:            170.00p 
 
Lowest price paid per share:             166.20p 
 
Volume weighted average price paid per share:    168.2474p

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 3,189,314 of its Ordinary Shares in treasury and has 301,552,262 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 301,552,262 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information: 

Venue     Volume-weighted average price (pence per share)    Aggregated volume 
 
LSE      168.2474p                       65,000

Individual information: 

Number of ordinary shares  Transaction price (GBp  Time of transaction (UK  Transaction reference  Trading venue 
purchased          share)          Time)           number 
 
 
447             169.00          08:15:43         00373095767TRLO1     XLON 
 
412             169.00          08:15:43         00373095768TRLO1     XLON 
 
412             168.20          08:16:22         00373096247TRLO1     XLON 
 
447             167.80          08:16:23         00373096280TRLO1     XLON 
 
410             168.00          08:20:43         00373099266TRLO1     XLON 
 
252             168.20          08:21:28         00373099794TRLO1     XLON 
 
422             168.20          08:23:03         00373100917TRLO1     XLON 
 
424             168.20          08:23:11         00373100983TRLO1     XLON 
 
440             168.20          08:24:02         00373101546TRLO1     XLON 
 
421             168.00          08:24:12         00373101656TRLO1     XLON 
 
439             168.40          08:30:57         00373107104TRLO1     XLON 
 
422             169.00          08:37:42         00373112324TRLO1     XLON 
 
417             169.00          08:38:20         00373112950TRLO1     XLON 
 
424             168.40          08:51:16         00373125581TRLO1     XLON 
 
196             168.60          08:58:49         00373133712TRLO1     XLON 
 
150             168.60          08:58:49         00373133713TRLO1     XLON 
 
3              168.60          08:58:49         00373133714TRLO1     XLON 
 
9              168.40          08:59:22         00373134589TRLO1     XLON 
 
435             168.80          09:35:51         00373178940TRLO1     XLON 
 
67              169.80          09:46:18         00373196677TRLO1     XLON 
 
516             169.40          09:46:18         00373196683TRLO1     XLON 
 
87              169.80          09:46:18         00373196684TRLO1     XLON 
 
826             169.20          09:46:52         00373198313TRLO1     XLON 
 
841             169.20          09:47:01         00373198707TRLO1     XLON 
 
827             169.20          09:47:21         00373199381TRLO1     XLON 
 
836             169.20          09:49:25         00373203602TRLO1     XLON 
 
957             169.20          09:53:35         00373213857TRLO1     XLON 
 
1265             169.20          09:53:35         00373213858TRLO1     XLON 
 
425             169.00          09:53:35         00373213859TRLO1     XLON 
 
251             168.80          09:53:43         00373214084TRLO1     XLON 
 
436             168.80          09:56:09         00373220263TRLO1     XLON 
 
260             169.20          09:58:31         00373223895TRLO1     XLON 
 
410             169.20          10:00:34         00373226976TRLO1     XLON 
 
410             169.20          10:00:34         00373226977TRLO1     XLON 
 
619             169.20          10:01:02         00373227043TRLO1     XLON 
 
274             169.20          10:01:03         00373227044TRLO1     XLON 
 
336             169.20          10:01:03         00373227045TRLO1     XLON 
 
164             169.20          10:02:51         00373227183TRLO1     XLON 
 
283             169.20          10:02:51         00373227184TRLO1     XLON 
 
835             169.40          10:15:10         00373228833TRLO1     XLON 
 
413             169.20          10:15:13         00373228842TRLO1     XLON 
 
445             169.20          10:20:28         00373229154TRLO1     XLON 
 
412             169.60          10:53:00         00373231723TRLO1     XLON 
 
425             169.40          10:54:45         00373231821TRLO1     XLON 
 
434             169.40          10:54:53         00373231825TRLO1     XLON 
 
420             169.20          10:58:00         00373232005TRLO1     XLON 
 
413             169.00          11:00:51         00373232188TRLO1     XLON 
 
422             169.00          11:00:58         00373232191TRLO1     XLON 
 
32              169.00          11:01:17         00373232207TRLO1     XLON 
 
1794             170.00          11:25:54         00373233794TRLO1     XLON 
 
684             170.00          11:25:54         00373233797TRLO1     XLON 
 
561             170.00          11:25:54         00373233798TRLO1     XLON 
 
443             169.80          11:29:01         00373234009TRLO1     XLON 
 
430             169.80          11:30:00         00373234074TRLO1     XLON 
 
411             170.00          11:30:11         00373234079TRLO1     XLON 
 
444             169.80          11:31:48         00373234182TRLO1     XLON 
 
432             169.80          11:37:36         00373234723TRLO1     XLON 
 
432             169.60          11:40:00         00373234962TRLO1     XLON 
 
440             169.40          11:50:05         00373235672TRLO1     XLON 
 
418             169.00          11:50:22         00373235699TRLO1     XLON 
 
443             169.20          11:57:10         00373236290TRLO1     XLON 
 
443             168.80          11:57:10         00373236291TRLO1     XLON 
 
447             168.00          11:58:53         00373236503TRLO1     XLON 
 
411             168.00          12:05:18         00373237553TRLO1     XLON 
 
822             168.00          12:05:18         00373237554TRLO1     XLON 
 
433             167.80          12:05:18         00373237556TRLO1     XLON 
 
762             168.80          12:15:37         00373238597TRLO1     XLON 
 
439             169.00          12:25:59         00373239215TRLO1     XLON 
 
432             169.00          12:32:50         00373239760TRLO1     XLON
430             168.80          12:32:54         00373239762TRLO1     XLON 
 
421             168.60          12:32:58         00373239792TRLO1     XLON 
 
426             168.60          12:35:00         00373239969TRLO1     XLON 
 
419             168.60          12:35:06         00373239970TRLO1     XLON 
 
429             168.40          12:38:41         00373240159TRLO1     XLON 
 
443             167.40          12:55:46         00373241371TRLO1     XLON 
 
1              167.80          13:04:28         00373241931TRLO1     XLON 
 
426             167.80          13:19:06         00373243543TRLO1     XLON 
 
438             167.40          13:19:10         00373243544TRLO1     XLON 
 
429             167.00          13:19:16         00373243555TRLO1     XLON 
 
239             166.60          13:19:23         00373243569TRLO1     XLON 
 
439             166.80          13:20:37         00373243725TRLO1     XLON 
 
420             166.40          13:21:04         00373243755TRLO1     XLON 
 
426             166.60          13:23:10         00373243952TRLO1     XLON 
 
413             166.20          13:23:10         00373243953TRLO1     XLON 
 
440             166.20          13:23:13         00373243981TRLO1     XLON 
 
435             166.40          13:30:33         00373244438TRLO1     XLON 
 
433             166.40          13:30:57         00373244458TRLO1     XLON 
 
420             166.60          13:34:20         00373244645TRLO1     XLON 
 
437             166.60          13:35:48         00373244760TRLO1     XLON 
 
423             167.00          13:53:34         00373245691TRLO1     XLON 
 
423             166.80          13:56:31         00373245841TRLO1     XLON 
 
411             166.60          13:56:33         00373245846TRLO1     XLON 
 
826             168.00          14:33:56         00373248560TRLO1     XLON 
 
821             168.20          14:34:04         00373248593TRLO1     XLON 
 
864             167.80          14:34:35         00373248640TRLO1     XLON 
 
27              167.60          14:37:10         00373249047TRLO1     XLON 
 
817             167.60          14:37:10         00373249048TRLO1     XLON 
 
884             168.40          14:39:24         00373249340TRLO1     XLON 
 
443             168.20          14:40:03         00373249462TRLO1     XLON 
 
443             168.20          14:40:03         00373249463TRLO1     XLON 
 
446             168.00          14:42:42         00373249876TRLO1     XLON 
 
412             167.20          14:53:12         00373251491TRLO1     XLON 
 
430             167.00          14:53:17         00373251494TRLO1     XLON 
 
429             166.60          14:57:06         00373251940TRLO1     XLON 
 
439             166.40          14:59:50         00373252238TRLO1     XLON 
 
418             166.20          15:01:17         00373252515TRLO1     XLON 
 
437             167.20          15:12:27         00373253790TRLO1     XLON 
 
436             167.20          15:12:27         00373253791TRLO1     XLON 
 
436             167.20          15:12:27         00373253792TRLO1     XLON 
 
436             167.20          15:12:27         00373253793TRLO1     XLON 
 
368             167.00          15:13:06         00373253844TRLO1     XLON 
 
819             167.60          15:23:26         00373255359TRLO1     XLON 
 
423             167.40          15:28:30         00373255819TRLO1     XLON 
 
438             167.40          15:30:09         00373256144TRLO1     XLON 
 
437             167.60          15:30:11         00373256157TRLO1     XLON 
 
437             167.00          15:32:57         00373256446TRLO1     XLON 
 
421             166.80          15:33:11         00373256480TRLO1     XLON 
 
442             166.40          15:34:12         00373256581TRLO1     XLON 
 
440             166.20          15:34:17         00373256586TRLO1     XLON 
 
427             166.60          15:34:53         00373256626TRLO1     XLON 
 
440             167.00          15:38:06         00373256864TRLO1     XLON 
 
115             168.40          15:46:26         00373257790TRLO1     XLON 
 
1314             168.00          15:51:02         00373258444TRLO1     XLON 
 
880             167.80          15:54:08         00373258920TRLO1     XLON 
 
410             167.60          15:58:41         00373259526TRLO1     XLON 
 
221             168.00          16:00:12         00373259709TRLO1     XLON 
 
200             168.00          16:00:12         00373259710TRLO1     XLON 
 
166             168.00          16:00:12         00373259711TRLO1     XLON 
 
131             168.00          16:00:12         00373259712TRLO1     XLON 
 
1002             168.00          16:02:25         00373260001TRLO1     XLON 
 
420             167.60          16:06:59         00373260520TRLO1     XLON 
 
422             167.40          16:06:59         00373260523TRLO1     XLON 
 
742             167.60          16:10:36         00373260899TRLO1     XLON 
 
1062             168.00          16:14:58         00373261414TRLO1     XLON 
 
475             168.00          16:16:33         00373261642TRLO1     XLON 
 
414             167.60          16:17:10         00373261694TRLO1     XLON 
 
415             167.60          16:17:10         00373261695TRLO1     XLON 
 
810             167.40          16:17:25         00373261714TRLO1     XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISIN:     GB00BG0TPX62 
Category Code: POS 
TIDM:     FCH 
LEI Code:   2138003EK6UAINBBUS19 
Sequence No.: 416592 
EQS News ID:  2268316 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2268316&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 12:27 ET (17:27 GMT)

© 2026 Dow Jones News
