EQS-Ad-hoc: adidas AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG
adidas berichtet Rekordumsatz für das Jahr 2025 und startet Aktienrückkauf
adidas hat heute vorläufige Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt gegeben. In Q4 stieg der Umsatz der Marke adidas auf währungsbereinigter Basis um 11 %. Unter Einbeziehung des Yeezy Umsatzes im Vorjahr (2024: rund 50 Mio. €) stieg der währungsbereinigte Umsatz um 10 %. In Euro lag der Umsatz im vierten Quartal bei 6.076 Mio. € (2024: 5.965 Mio. €). Die Bruttomarge des Unternehmens verbesserte sich um 1,0 Prozentpunkte auf 50,8 % (2024: 49,8 %) und das Betriebsergebnis hat sich auf 164 Mio. € (2024: 57 Mio. €) mehr als verdoppelt.
Auf der Grundlage vorläufiger, nicht testierter Zahlen für das Gesamtjahr 2025 stieg der währungsbereinigte Umsatz der Marke adidas im zweiten Jahr in Folge um 13 %. Dieser Anstieg ist auf zweistelliges Wachstum in allen Märkten und Vertriebskanälen zurückzuführen. Unter Einbeziehung des Yeezy Umsatzes im Vorjahr (2024: rund 650 Mio. €) erhöhte sich der währungsbereinigte Umsatz um 10 %. In Euro erreichte der Umsatz trotz negativer Währungseffekte von mehr als 1 Mrd. € einen Rekordwert von 24.811 Mio. € (2024: 23.683 Mio. €). Die Bruttomarge des Unternehmens verbesserte sich im Jahr 2025 um 0,8 Prozentpunkte auf 51,6 % (2024: 50,8 %), trotz der negativen Effekte aus unvorteilhaften Währungsentwicklungen und höheren Zöllen. Das Betriebsergebnis für das Gesamtjahr stieg um mehr als 700 Mio. € auf 2.056 Mio. € (2024: 1.337 Mio. €). Die operative Marge verbesserte sich im Jahr 2025 um 2,6 Prozentpunkte auf 8,3 % (2024: 5,6 %).
Angesichts der starken Markendynamik, der soliden Fundamentaldaten sowie der gesunden Bilanz und starken Cashflow-Generierung des Unternehmens und der Zuversicht des Managements hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung von adidas hat der adidas Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, einen Aktienrückkauf zu starten. Das Unternehmen plant, ab Anfang Februar im Laufe des Jahres 2026 Aktien im Wert von bis zu 1 Mrd. € zurückzukaufen. Der Aktienrückkauf wird durch die für das Jahr 2026 erwartete starke Cashflow-Generierung des Unternehmens finanziert. adidas beabsichtigt, die zurückgekauften Aktien einzuziehen.
adidas wird am 4. März 2026 seine endgültigen Geschäftsergebnisse für das Jahr 2025 veröffentlichen, eine Prognose für das Jahr 2026 herausgeben und über seine künftigen Kapitalallokationspläne informieren.
