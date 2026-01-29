© Foto: Steffen Trumpf/dpaDer 2,2 Billionen US-Dollar schwere Staatsfonds Norwegens verringerte im zweiten Halbjahr 2025 seine Beteiligungen an großen US-Technologieunternehmen.Darunter auch seine Spitzenposition bei Nvidia, wie aus kürzlich veröffentlichten Portfoliodaten hervorgeht. Bis zum Jahresende hatte Norges Bank Investment Management, das den Fonds verwaltet, alle seine vier größten Tech-Beteiligungen reduziert, zu denen auch Apple, Microsoft und Alphabet (GOOG) gehörten. Der Fonds senkte seinen Anteil an Nvidia von 1,32 auf 1,26 Prozent, die Beteiligungen an Microsoft wurde von 1,35 auf 1,26 Prozent reduziert. Beide Unternehmen gehören weiterhin zu den wertvollsten Investments des Fonds, wobei Apple die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE