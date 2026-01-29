Apple steht kurz vor einem mit Spannung erwarteten Ereignis: Am Donnerstagabend wird der Technologiekonzern seine Geschäftszahlen für das erste Quartal seines laufenden Finanzjahres vorlegen. Das sogenannte Holiday-Quarter, traditionell das umsatzstärkste Quartal des Unternehmens, gibt tiefen Einblick in die Verkaufsdynamik von iPhones, Services und weiteren Produktkategorien.Erwartungen der Analysten deuten auf Rekordumsatz Die Prognosen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de