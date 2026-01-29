Während sich die Aktienmärkte und Edelmetalle am Donnerstagmorgen von ihren Tagestiefs erholen konnten, bleibt der Kryptomarkt unter Druck. Bitcoin rutschte in einer rasanten Abwärtsbewegung zurück auf die Marke von 84.000 Dollar. Während Gold und Silber wieder Käufer fanden, verharren Bitcoin, Ether, XRP und Solana mit Verlusten zwischen fünf und sieben Prozent nahe ihrer Tiefststände.Die Gründe für den breiten Ausverkauf sind vielfältig. "Schwache Quartalszahlen, Sorgen wegen der Spannungen mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
