Köln (ots) -WDR-Interview mit dem BAP-Sänger Wolfgang NiedeckenBruce Springsteen hat einen neuen Song zu den Ereignissen in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota herausgegeben. BAP-Sänger Wolfgang Niedecken ist ein Freund des US-Stars und hat selbst viele politische Lieder geschrieben. Wie wirksam solche Songs sein können, dazu äußerte sich Wolfgang Niedecken im Interview bei WDR 5 "Westblick"."Bruce weiß, was die Stunde geschlagen hat"Gegen das gewaltsame Vorgehen der ICE Einwanderungs- und Grenzschutzbehörde in den USA m Bundestadt Minneapolis gibt es immer stärkeren Widerstand in den USA - auch in der Kulturszene. Rock-Legende Bruce Springsteen veröffentlichte dazu einen neuen Song, in dem er die "Schläger" von "König Trump" kritisiert.BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken sagte zum Springsteen im WDR 5 "Westblick" Interview: "Er ist ja keiner, der sich duckt. Er sieht das auch als seine Pflicht an. Ich habe ihn ja kennen gelernt vor über 20 Jahren. Bruce ist wirklich ein politisch sehr interessierter Mensch."Wolfgang Niedecken bezeichnete Springsteen als einen Mann "aus dem Volk. Ungerechtigkeiten - da muss der drüber schreiben. Ich glaube, der Bruce weiß, was die Stunde geschlagen hat: Wenn das noch weitergeht, haben wir irgendwann keine Freiheiten mehr. Das schwappt natürlich auch auf Europa über."Der Song von Bruce Springsteen "Streets of Minneapolis" wird im Netz millionenfach geklickt. Es gibt aber auch kritische Stimmen, die sagen, Springsteen solle keine Politik machen. Darauf reagiert auch Wolfgang Niedecken: "Die Meinung kann man haben, ist ja ein demokratisches Land. Aber Bruces Entscheidung ist ja seine Entscheidung, und wenn er es macht, dann ist das in Ordnung. Man muss es sich ja nicht anhören. Aber irgendwie muss der Stein ja ins Rollen gebracht werden."Pressekontakt:Rückfragen zum WDR-Interview mit Wolfgang Niedecken bitte an den WDR Newsroom, newsroom-jetzt@wdr.de, 0221-220-8787. Mehr Infos dazu finden sich auch in der WDR aktuell App oder WDR.de.Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6206904