Organon (NYSE: OGN), ein globales Gesundheitsunternehmen mit der Mission, wirkungsvolle Medikamente und Lösungen für einen gesünderen Alltag bereitzustellen, gab heute den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs seines JADA-Systems an Laborie Medical Technologies Corp. bekannt. Eine Zusammenfassung der Transaktionsbedingungen finden Sie in unserer vorherigen Ankündigung.

Anwendungsgebiete

Das JADA-System dient zur Kontrolle und Behandlung von abnormalen postpartalen Uterusblutungen oder Blutungen, wenn eine konservative Behandlung angezeigt ist.

Gegenanzeigen

Fortdauernde Gebärmutter-Schwangerschaft

Unbehandelte Uterusruptur

Unbehandelte Uterusinversion

Aktueller Gebärmutterhalskrebs

Bekannte Uterusanomalie

Aktuelle eitrige Infektion der Vagina, des Gebärmutterhalses oder der Gebärmutter

Bei Kaiserschnitten: Gebärmutterhals <3 cm geöffnet vor der Anwendung von JADA

Warnungen

Bitte vermeiden Sie übermäßigen Kraftaufwand beim Einführen von JADA in die Gebärmutter, da dies zu Verletzungen der Gebärmutterwand, einschließlich Perforationen, führen kann.

Die Sicherheit und Wirksamkeit des JADA-Systems bei einer Entbindung vor der 34. Schwangerschaftswoche oder, im Falle einer Mehrlingsschwangerschaft, bei einer geschätzten Größe des Uterus von weniger als 34 Wochen, wurde nicht nachgewiesen. Bei einer kleineren Gebärmuttergröße besteht möglicherweise ein erhöhtes Risiko für Perforationen und Austreibungen.

Anzeichen einer Verschlechterung des Zustands der Patientin oder ausbleibende Besserung deuten darauf hin, dass eine Neubewertung und möglicherweise eine aggressivere Behandlung und Management der postpartalen Hämorrhagie (PPH)/abnormalen postpartalen Uterusblutung erforderlich sind.

JADA ist kein Ersatz für die chirurgische Behandlung und Flüssigkeitszufuhr bei lebensbedrohlicher PPH/abnormen postpartalen Uterusblutungen.

Bitte entfernen Sie vor der Verwendung des Geräts die Luft aus dem Cervical Seal, um das Risiko einer Luftembolie im Falle eines Bruchs des Cervical Seal zu minimieren.

Bitte füllen Sie den Cervical Seal stets mit steriler Flüssigkeit. Bitte füllen Sie das Produkt niemals mit Luft, Kohlendioxid oder anderen Gasen, um das Risiko einer Luftembolie zu minimieren, falls das Cervical Seal platzt.

Um eine unerwünschte Nebenwirkung oder eine Beschwerde zur Produktqualität von JADA zu melden, rufen Sie bitte die Nummer 844-JADAMOM an.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung, um wichtige Informationen zu erhalten, bevor Sie JADA verwenden.

Über Organon

Organon (NYSE: OGN) ist ein globales Gesundheitsunternehmen mit der Mission, wirkungsvolle Medikamente und Lösungen für einen gesünderen Alltag anzubieten. Mit einem Portfolio von über 70 Produkten in den Bereichen Frauengesundheit und Allgemeinmedizin, darunter auch Biosimilars, konzentriert sich Organon auf die Gesundheitsbedürfnisse von Frauen, die in einzigartiger, unverhältnismäßiger oder unterschiedlicher Weise betroffen sind, und erweitert gleichzeitig den Zugang zu lebenswichtigen Behandlungen in über 140 Märkten.

Organon hat seinen Hauptsitz in Jersey City, New Jersey, und möchte den Zugang, die Erschwinglichkeit und die Innovation in der Gesundheitsversorgung verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.organon.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, X, YouTube, TikTok und Facebook.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme historischer Informationen enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter unter anderem Aussagen über die Zahlung von bis zu 25 Millionen US-Dollar vorbehaltlich der Erreichung bestimmter Umsatzziele für 2026 sowie weitere Aussagen über zukünftige Überzeugungen, Ziele, Pläne oder Aussichten für Organon. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie "Ziele", "Potenzial", "wird", "erwartet", "glaubt", "zukünftig" oder ähnliche Begriffe gekennzeichnet sein. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen und Erwartungen der Geschäftsführung von Organon und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder Risiken oder Ungewissheiten eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Organon unternimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, sind in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Organon zu finden, darunter der jüngste Jahresbericht von Organon auf Formular 10-K, aktuelle Berichte auf Formular 8-K und nachfolgende bei der SEC eingereichte Unterlagen, die auf der Website der SEC (www.sec.gov) verfügbar sind

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

