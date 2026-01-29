NORTHVILLE, Michigan und FISHERS, Indiana und SILVERSTONE, Vereinigtes Königreich, Jan. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco LLC, ein weltweit führender Anbieter von Fahrzeugkomponenten und Technologielösungen, hat heute eine mehrjährige technische Partnerschaft mit dem Cadillac Formula 1-Team bekannt gegeben. Die Zusammenarbeit beginnt im Vorfeld des geplanten Debüts des Teams in der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2026.

Die Partnerschaft verbindet zwei Unternehmen, die sich durch technische Exzellenz und das gemeinsame Streben nach leistungsstarken Lösungen auszeichnen. Tenneco ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit mehr als 125 Jahren Geschichte und entwickelt sowie produziert Komponenten und Technologien für den weltweiten Einsatz unter extremen und besonders anspruchsvollen Bedingungen.

Tenneco hat sich dort etabliert, wo technisches Know-how und maximale Zuverlässigkeit gefordert sind - von industriellen Anwendungen bis hin zu den anspruchsvollsten Performance-Umgebungen. Diese Expertise basiert unter anderem auf einer jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit General Motors, insbesondere bei leistungsrelevanten Systemen in den Bereichen Antriebsstrang, Fahrverhalten und Emissionskontrolle.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Tenneco gemeinsam mit dem Cadillac Formula 1-Team und GM Performance Power Units ein breites Portfolio an leistungsrelevanten Komponenten, Systemen und technischer Unterstützung bereitstellen. Dazu zählen unter anderem fortschrittliche Antriebsstrang- und Zündungstechnologien, die auf maximale Performance und Zuverlässigkeit ausgelegt sind.

Die Ingenieure von Tenneco arbeiten dabei eng mit den Spezialisten des Cadillac Formula 1-Teams zusammen, um diese Technologien zu entwickeln und Erkenntnisse aus dem Rennbetrieb gezielt in messbare Wettbewerbsvorteile auf der anspruchsvollsten Motorsportbühne der Welt zu übersetzen.

"Unser Anspruch bei Tenneco ist es, der vertrauenswürdigste Partner zu sein - ein Partner, dem man in Bezug auf technische Leistungsfähigkeit, zuverlässige Umsetzung und nachhaltigen Erfolg vertraut", betonte Jim Voss, Chief Executive Officer von Tenneco. "Diese Partnerschaft unterstreicht nicht nur den Ruf, den sich unsere Teams über viele Jahre erarbeitet haben, sondern auch das Potenzial, das vor uns liegt. Die Formel 1 fordert uns heraus, neu zu denken, schneller zu handeln und innovative Wege zu gehen. Wir sind stolz darauf, diesen Weg gemeinsam mit dem Cadillac Formula 1-Team zu beschreiten."

"Mit Blick auf unser Debüt beim Großen Preis von Australien 2026 benötigen wir Partner, die - wie wir - ein starkes Fundament für nachhaltigen Erfolg schaffen wollen", sagte Tyler Epp, Head of Commercial Strategy des Cadillac Formula 1-Teams. "Mit Tenneco haben wir einen bewährten Partner gewonnen, der eng mit unseren technischen Teams zusammenarbeitet und hochwertige, zuverlässige Komponenten liefert. Wir freuen uns sehr, Tenneco im Team willkommen zu heißen."

Das Cadillac Formula 1-Team, unterstützt von TWG Motorsports und General Motors, markiert ein neues Kapitel für eine traditionsreiche Marke in einer globalen Rennserie. Das Engagement von Tenneco unterstreicht diesen Anspruch und bringt bewährte Technologien, tiefgehende technische Kompetenz und eine konsequent leistungsorientierte Denkweise in eines der anspruchsvollsten sportlichen Wettbewerbsumfelder der Welt ein.

Weitere Informationen über Tenneco finden Sie unter www.tenneco.com .

Über Tenneco LLC

Tenneco LLC ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Mit unseren Geschäftsbereichen Performance Solutions, Clean Air und Powertrain sowie DRiV Aftermarket treibt Tenneco den Fortschritt in der globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Geländefahrzeuge, Industriefahrzeuge, den Motorsport und den Aftermarket bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tenneco.com.

Über das Cadillac Formula 1-Team

Das Cadillac Formula 1-Team ist ein spezialisiertes Motorsportteam, das in der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft antritt. Unterstützt von TWG Motorsports und General Motors betreibt das Team Standorte in Fishers, Indiana, und Charlotte, North Carolina (USA) sowie in Silverstone, Northamptonshire (Großbritannien). Mit dem klaren Anspruch, langfristig wettbewerbsfähig zu sein, baut das Cadillac Formula 1-Team seine Organisation von Grund auf neu auf - von der Entwicklung leistungsfähiger Rennfahrzeuge bis hin zum Aufbau einer integrativen, werteorientierten Teamkultur. Das Debüt in der Formula 1 ist in der Saison 2026.

Über TWG Motorsports: TWG Motorsports ist das Motorsportunternehmen von TWG Global, das ein robustes Rennsportportfolio auf den größten Bühnen der Welt in der Formula 1, INDYCAR, Formel E, IMSA und NASCAR vereint. Durch strategische Partnerschaften, zu denen auch das Cadillac Formula 1-Team von General Motors gehört, und durch die Beteiligung an Andretti Global, Wayne Taylor Racing und Spire Motorsports vereint TWG Motorsports tiefgreifendes technisches Fachwissen, bewährte Wettbewerbsvorteile und branchenführenden Geschäftssinn. TWG Motorsports verfolgt das Ziel, auf dem höchsten Niveau des Sports zu innovieren, zu wachsen und erfolgreich zu sein. Erfahren Sie mehr unter TWGMotorsports.com.

Über GM: General Motors (NYSE:GM) treibt die Zukunft des Transportwesens voran und nutzt fortschrittliche Technologien, um sicherere, intelligentere und emissionsärmere Personenkraftwagen, Lastwagen und SUVs zu bauen. Die GM-Marken Buick, Cadillac, Chevrolet und GMC umfassen ein breites Portfolio innovativer benzinbetriebener Fahrzeuge sowie das branchenweit größte Angebot an Elektrofahrzeugen für den Übergang in eine vollelektrische Zukunft. Erfahren Sie mehr unter GM.com.

