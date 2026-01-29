Der Technologiekonzern Apple hat die Erwartungen der Wall Street im wichtigen Weihnachtsquartal deutlich übertroffen. Während Analysten mit einem moderaten Wachstum gerechnet hatten, meldete das Unternehmen aus Cupertino einen Umsatzsprung von 16 Prozent auf 143,76 Milliarden Dollar. Auch beim Gewinn pro Aktie lieferte Apple ab: Mit 2,84 Dollar lag der Wert klar über der Konsensschätzung von 2,67 Dollar.Der wichtigste Wachstumstreiber bleibt das iPhone. Der Umsatz in diesem Segment schoss um 23 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär