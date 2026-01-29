An der Wall Street herrschte am Donnerstag eine zweigeteilte Stimmung. Während die Technologiebörse Nasdaq unter dem Gewicht von Microsoft ächzte, rettete sich der Dow Jones knapp ins Plus. Im Fokus stand die Frage, ob sich die massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz schnell genug auszahlen.Der Nasdaq 100 spürte den Gegenwind deutlich. In der Spitze verlor der Index mehr als zwei Prozent, bevor er sich zum Handelsende bei 25.884,30 Punkten stabilisierte. Das entsprach einem Minus von 0,53 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär