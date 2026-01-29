Anzeige
WKN: A1EWWW | ISIN: DE000A1EWWW0
Xetra
29.01.26 | 17:35
143,50 Euro
-0,73 % -1,05
Branche
Freizeitprodukte
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
ADIDAS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ADIDAS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
151,85153,1523:00
151,00152,0021:58
29.01.2026 22:51 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX +0,7% auf 24.470 Pkt - Adidas nach Zahlen gesucht

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,7% auf 24.470 Pkt - Adidas nach Zahlen gesucht

DOW JONES--Nach der Talfahrt im regulären Geschäft haben sich die Kurse im nachbörslichen Handel am Donnerstag etwas erholt. Den Impuls dazu könnte unter anderem die Wall Street geliefert haben, die im Handelsverlauf einen Teil ihrer anfänglichen Verluste wettmachte.

Adidas stiegen um 6,5 Prozent, nachdem der Sportartikelhersteller 2025 nach einen Angaben einen Rekordumsatz erreicht und den Gewinn gesteigert hatte. Zudem kündigte Adidas einen Aktienrückkauf an. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.470    24.309   +0,7% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 16:20 ET (21:20 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
