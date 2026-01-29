Die Aktie des US-Goldproduzenten Newmont Mining eilte in den vergangenen Wochen im Zuge immer weiter steigender Goldpreise von einem Rekordhoch zum Nächsten. Am Donnerstag kam es nun seit längerer Zeit mal wieder zu einem kräftigen Rücksetzer. Handelt es sich dabei um eine perfekte Einstiegschance oder müssen Anleger mit weiteren Korrekturen rechnen? Edelmetall-Hausse außer Rand und Band Der Goldpreis kannte in den vergangenen Wochen nur eine Richtung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
