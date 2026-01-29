NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Aneesha Sherman attestierte dem Sportartikelkonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie übertroffene Erwartungen und hob hervor, dass es nach drei Jahren Pause wieder Aktienrückkäufe gebe./tih/he
