Dreamstime, die weltgrößte Stockfotografie-Community, hat heute die Einführung neuer Sprachversionen bekannt gegeben Tschechisch, Japanisch, Koreanisch, Hindi, Türkisch, Indonesisch, Dänisch und Norwegisch -, um ihre globale Reichweite zu vergrößern und ein umfassenderes digitales Erlebnis weltweit zu bieten. Die nächsten Sprachen, die eingeführt werden sollen, sind Hebräisch und Arabisch.

Das Wichtigste in Kürze:

Dreamstime erweitert sein Angebot auf 23 Sprachen, um seine globale Reichweite auszubauen und die Zugänglichkeit zu verbessern.

KI-gestützte Übersetzungen verbessern Suchrelevanz, Onboarding und kulturelle Entdeckungen.

Mit Milliarden neuer Seiten und einer Abdeckung nahezu aller Länder weltweit in den jeweiligen Landessprachen, Amtssprachen oder sehr verbreiteten Sprachen stellt dies die bislang umfangreichste Einführung in der 25-jährigen Geschichte von Dreamstime dar. Die Plattform unterstützt bereits 13 Sprachen: Englisch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Russisch, Griechisch, Chinesisch, Schwedisch, Deutsch und Rumänisch.

Mit einer Stockfotografie-Bilddatenbank, die über 350 Millionen Dateien umfasst und monatlich um Millionen neuer Bilder erweitert wird, verwaltet Dreamstime einen ständig wachsenden Datenbestand, der eine schnelle und zuverlässige tägliche Übersetzung der Metadaten erfordert. Daher hat Dreamstime seine KI-gestützten Sprachtechnologien mit dem Ziel optimiert, den Übersetzungsprozess zu beschleunigen und die Genauigkeit zu verbessern. Alle statischen Inhalte werden weiterhin von einem Team aus menschlichen Übersetzern überarbeitet, um sprachliche und kulturelle Präzision zu gewährleisten.

"Die Erweiterung stärkt die Community der Mitwirkenden von Dreamstime, da sie Content-Erstellern jetzt mehr Möglichkeiten bietet, mit Käufern in ihrer Muttersprache in Kontakt zu treten. Vor dem Hintergrund der steigenden Anzahl von Kreativen aus Schwellenländern, die sich der Plattform anschließen, wird die Erweiterung um weitere Sprachen die Einbindung neuer Mitwirkender beschleunigen und die Workflows für die Einreichung von Inhalten in bisher unterversorgten Regionen verbessern. Mit dieser breiteren globalen Einbindung unterstreichen wir unser langfristiges Engagement für die Förderung eines integrativen, internationalen kreativen Ökosystems. Mithilfe der heute verfügbaren KI können wir Sprachbarrieren effektiver denn je überwinden. Wenn Nutzer unsere Plattform in ihrer Muttersprache durchsuchen, finden sie schneller die richtigen Bilder, da die nuancierte Terminologie und die intelligentere Übersetzung von Metadaten für eine höhere Relevanz sorgen. Mit dieser Einführung erweitert sich unsere Plattform auf mehr als 7,6 Milliarden Seiten. Aber es geht dabei nicht nur um Wachstum oder neue Märkte, sondern auch um Vertrauen, Zugänglichkeit und Zuversicht in einer wettbewerbsintensiven Branche", so Carmen Maftei, Head of Communications Content bei Dreamstime.

Neben den neu hinzugekommenen Sprachen nutzt Dreamstime bereits proprietäre Technologien, um kulturell angepasste Ergebnisse basierend auf dem Standort des Nutzers zu liefern. Das bedeutet, dass dieselbe Suche in Nordamerika und Indien zu unterschiedlichen Bildresultaten führen kann. Die neuen Sprachversionen führen durch KI-gestützte Tools, die kulturelle Nuancen berücksichtigen, zu einer weiteren Verbesserung der Suchergebnisse. Das rumänische Wort "dor" beispielsweise, das eine tiefe Sehnsucht ausdrückt, liefert trotz seiner scheinbaren Unübersetzbarkeit relevante Ergebnisse.

