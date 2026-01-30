IDDI, ein globaler Partner im Bereich klinische Datenwissenschaft, der sich seit über 35 Jahren durch höchste Qualität auszeichnet, hat heute die Einführung seines überarbeiteten Markenauftritts bekannt gegeben. Die neue Marke unterstreicht den unveränderten Fokus des Unternehmens auf Patienten und sein Engagement für Innovation, würdigt dabei aber auch seine Tradition wissenschaftlicher Genauigkeit. Die Einführung fällt mit dem 35-jährigen Firmenjubiläum von IDDI zusammen und wird der Öffentlichkeit erstmals auf dem SCOPE Summit am 2. Februar 2026 vorgestellt.

Die biomedizinische Forschung erlebt derzeit einen Wandel hin zu komplexeren Studien und fortschrittlichen Analysen. Laut einer Umfrage sind jedoch nur 46 der Führungskräfte auf dem Gebiet der Biowissenschaften wirklich davon überzeugt, dass die Daten ihres Unternehmens jederzeit verfügbar und korrekt sind. Die neue Marke von IDDI verdeutlicht, dass ihre Dienstleistungen die Lösung sind, und erklärt, wie sie hochwertige Daten liefern und Risiken vom Entwurf bis zur Registrierung und darüber hinaus minimieren.

"Dass wir nun bereits auf eine 35-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken können, ist ein bedeutender Meilenstein für uns nicht nur aufgrund unserer Beständigkeit, sondern auch aufgrund der Wirkung, die wir erzielt haben", so Marc Buyse, ScD, Gründer und CEO von IDDI. "Unsere neue Marke spiegelt den Kern unseres Unternehmens wider: Jeder Datenpunkt steht für einen Patienten. Dieser Grundsatz wird auch in Zukunft unsere wissenschaftliche Arbeit, unsere Unternehmenskultur und unsere Dienstleistungen prägen."

Auch das 35-jährige Firmenjubiläum und das neue Markenimage von IDDI unterstreichen die Botschaft von Stabilität und Innovation: Das Unternehmen präsentiert sich als Partner, der seit über drei Jahrzehnten wichtige methodische Fortschritte vorantreibt und dabei immer die Patienten in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellt. Diese Kombination stärkt das Vertrauen von Kunden und Branchenführern, dass IDDI bestens aufgestellt ist, um auch die nächste Ära der klinischen Entwicklung anzuführen.

"Diese Weiterentwicklung verdeutlicht unsere Zukunftsfähigkeit", so Buyse. "Wir verpflichten uns weiterhin zu biostatistischer Exzellenz, regulatorischem Sachverstand und der Bereitstellung hochwertiger Daten, die unsere Kunden benötigen, um Patienten schneller wirksame Behandlungen anbieten zu können."

Denn wenn jeder Datenpunkt für einen Patienten steht, ist Perfektion die einzige Option.

Um die neue Marke zu entdecken und mehr über die 35-jährige Unternehmensgeschichte von IDDI zu erfahren, besuchen Sie IDDI.com. SCOPE 2026-Teilnehmer sind herzlich eingeladen, das Team am Stand Nr. 526 kennenzulernen und die neue Markenidentität vor Ort zu entdecken.

Über IDDI

IDDI ist ein renommierter Partner für klinische Datenwissenschaft. Mit über 35 Jahren Erfahrung in der Forschung kombinieren wir therapeutisches Fachwissen, führende Expertise in der Biostatistik und regulatorische Kenntnisse, um Risiken vom Design bis zur Zulassung und darüber hinaus zu minimieren. Wir stehen für kompromisslose Exzellenz in den Bereichen Biostatistik, strategische Beratung, klinisches Datenmanagement, IDMCs und unterstützende eClinical-Technologien, denn wenn jeder Datenpunkt einen Patienten repräsentiert, ist Perfektion die einzige Option.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260129714434/de/

Contacts:

Christine Rogers

SCORR Marketing

+1 308 338-2358

pr@scorrmarketing.com