Heute haben das U.S. Department of Energy (DOE) und Kyoto Fusioneering (KF) eine wegweisende Partnerschaft begründet. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Bereitstellung wichtiger Fusionsinfrastruktur und die Durchführung gemeinsamer Forschungs- und Entwicklungsprojekte, um Technologie- und Kommerzialisierungsrisiken zu minimieren.

Aufbauend auf einer neu begründeten öffentlich-privaten Partnerschaft zwischen KF und dem Oak Ridge National Laboratory (ORNL), die sich der Expertise beider Institutionen im Bereich der Fusionstechnologie bedient, um weltweit führende Fusionsprüfanlagen und -technologien zu entwickeln, schafft diese Vereinbarung ein neues Paradigma in der Zusammenarbeit zwischen den USA und Japan sowie in der öffentlich-privaten Partnerschaft, um die Einführung der kommerziellen Fusionsenergie voranzutreiben.

Im Rahmen der neuen Partnerschaft werden KF und ORNL gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten aufnehmen, deren Schwerpunkt auf Fusions-Brutblanket-Systemen liegt, einer Schlüsseltechnologie für die Erzeugung des für die Kernfusion erforderlichen Brennelements Tritium. Dies umfasst auch die Schaffung der Grundlagen für die gemeinsame Entwicklung von UNITY-3,, einer weltweit führenden Testanlage für Brutblankets, die im ORNL eingerichtet werden soll. KF und ORNL werden die Arbeiten zur Realisierung von UNITY-3 als flexible Fusionsplattform der nächsten Generation unverzüglich aufnehmen. Die Anlage wurde entwickelt, um die Leistung von Tritium-Brutblankets mit prototypischen Neutronen und Komponentengeometrien zu validieren, was ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Realisierung kommerzieller Kraftwerke ist. Die Initiative unterstreicht die dringende Nachfrage des Marktes nach dieser Technologie und wird von zehn Partnern, darunter sieben führende US-amerikanische Fusionsentwicklungsprogramme, tatkräftig unterstützt.

Parallel dazu werden KF und das ORNL mit dem Idaho National Laboratory (INL) und dem Savannah River National Laboratory (SRNL) zusammenarbeiten, um die komplementären Anlagen UNITY-1 und UNITY-2 von KF in Japan bzw. Kanada für die Entwicklung von Technologien für nicht-nukleare Blankets, thermische Zyklen und Tritium-Brennstoffkreisläufe zu nutzen, die alle Teil der Tritium-Blanket-Entwicklungsplattform des DOE im Rahmen der Fusion Nuclear Science Mission sind.

Diese Partnerschaft vereint die Tritium Blanket Development Platform TBDP) des DOE und die globalen Unique Integrated Testing Facility (UNITY)-Programme von KF, um die Build-Innovate-Grow-Strategie zur Schließung kritischer Lücken umzusetzen, die in der Fusion Science Technology Roadmap des DOE Office of Science identifiziert wurden. Diese Programme steigern systematisch den Technologie-Reifegrad (Technology Readiness Level, TRL) der Tritium-Brutblanket- und Brennstoffkreislaufsysteme, indem sie logisch miteinander verknüpfte, zunehmend prototypische Testumgebungen schaffen und diese durch privatwirtschaftlich geführte und öffentlich geförderte Koordinierung nutzen.

Diese Vereinbarung schafft ein wegweisendes Modell für koordinierte öffentlich-private Investitionen und internationale Zusammenarbeit. Die von marktwirtschaftlichen Erfordernissen geleitete und durch weltweit führende Wissenschaft ermöglichte Partnerschaft verbindet die Kompetenz von KF in den Bereichen Engineering und Fusionstechnologie mit der wissenschaftlichen Tradition der nationalen Laboratorien des DOE. Diese Synergie festigt die engen strategischen Beziehungen zwischen den USA und Japan und bündelt die Ressourcen der Verbündeten, um eine weltweit einzigartige industrielle Basis für die Fusion zu schaffen.

"Fusionsenergie stellt eine transformative Perspektive für unsere Energiezukunft dar", so Dr. Darío Gil, DOE Under Secretary for Science "Diese Partnerschaft verdeutlicht das Engagement des DOE, mit vertrauenswürdigen Partnern und dem privaten Sektor zusammenzuarbeiten, um kritische Infrastruktur aufzubauen, die Wettbewerbsfähigkeit der USA zu stärken und echte, messbare Fortschritte auf dem Weg zur Nutzung der Fusionsenergie zu erzielen."

"Die Vereinigten Staaten und Japan blicken auf eine lange Geschichte enger Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie zurück", so Dr. Satoshi Konishi, Mitbegründer und CEO von Kyoto Fusioneering "Wir sind sehr stolz darauf, im Rahmen dieser strategischen Partnerschaft mit dem DOE die Expertise von KF und Japan im Bereich der Fusionstechnologie und des Engineerings einzubringen, um die Fusionskernwissenschaft voranzutreiben, die Risiken für Fusionskraftwerke zu reduzieren und den langfristigen Erfolg der Fusionsökosysteme in den USA und Japan zu unterstützen."

