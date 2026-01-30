Wichtige Entscheidungen in Richtung Produktion stehen an… Jetzt geht es richtig los!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in einem Rohstoffmarkt, der von geopolitischen Spannungen, technologischen Umbrüchen und einer tiefgreifenden Energiewende geprägt ist, sind Gold, Silber, Kupfer und seit Kurzem auch Wolfram in den Fokus globaler Nachfrage gerückt. Gold, seit Jahrtausenden der sichere Hafen und Wertspeicher, erlebt derzeit seine Renaissance: Anleger fliehen angesichts von Unsicherheiten in der Weltwirtschaft und geopolitischen Krisen in das Edelmetall, was zu historischen Höchstständen beim Preis führt. Goldkäufe durch Zentralbanken und Investoren dienen nicht nur als Schutz vor Inflation, sondern spiegeln auch das wachsende Misstrauen in traditionelle Finanzmärkte wider.

Silber teilt viele dieser Eigenschaften, hat darüber hinaus aber eine wachsende industrielle Bedeutung. Als unverzichtbarer Rohstoff in Solarzellen, elektrischen Kontakten, Sensoren und vielen Hightech-Anwendungen verknappt sich das Angebot angesichts der riesigen Nachfrage. Dies hat zu strukturellen Angebotsdefiziten geführt und die Preise kräftig ansteigen lassen.

Kupfer hingegen steht stellvertretend für die technologische Revolution unserer Zeit: Elektrifizierung, Ausbau von Stromnetzen, erneuerbare Energien, Elektromobilität und künstliche Intelligenz treiben den Bedarf in bisher ungekanntem Maße. Kein anderes Metall verbindet so viele Zukunftssektoren wie Kupfer, und die Industrien stehen vor der Herausforderung, die Versorgung angesichts begrenzter neuer Minenkapazitäten auszubauen.

Und dann ist da noch Wolfram, schon lange kein Nischenmetall mehr entwickelt sich zunehmend als "kritischer Rohstoff". Seine außergewöhnliche Härte und hohe Schmelztemperatur machen es unentbehrlich in Hochleistungswerkzeugen, Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Verteidigungstechnologien. Angebotsengpässe, vor allem durch chinesische Exportkontrollen, haben die Preise in die Höhe getrieben und Investoren aufmerksam gemacht.

Blickt man in die Zukunft, so scheint die Nachfrage nach diesem Rohstoff stark weiter zu steigen. Die globale Energiewende, Dekarbonisierungsziele und technologische Innovationen werden auch in den kommenden Jahren für hohen Bedarf sorgen. Gleichzeitig könnten geopolitische Risiken und strukturelle Lieferengpässe die Preise weiter stützen und die strategische Bedeutung dieser Rohstoffe noch verstärken. Da Angebotserweiterungen meist Jahre in Anspruch nehmen, bleibt ihre Rolle als Grundpfeiler der industriellen und finanziellen Welt langfristig zentral, eine spannende Herausforderung für Politik, Wirtschaft und Investoren gleichermaßen.

Springer Mine als Wendepunkt in der US-amerikanischen Rohstofflandschaft!?

Die Springer Mine hat das Potenzial, weit mehr zu sein als nur ein weiteres Bergbauprojekt, sie könnte sich als echter Wendepunkt für Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) und zugleich für die US-amerikanische Rohstofflandschaft erweisen. In einem Markt, in dem kritische Metalle zunehmend zur geopolitischen Schlüsselfrage werden, rückt dieses Projekt ins Rampenlicht wie kaum ein anderes.

Das Springer-Minen-Gebiet erstreckt sich über rund 4,56 Hektar mit gesicherten Mineralrechtenund verfügt bereits über eine solide historische Ressourcengrundlage: Etwa 355.000 Tonnen angezeigte Ressourcen mit einem Wolframgehalt von 0,537% WO3 sowie weitere rund 1,93 Millionen Tonnen abgeleitete Ressourcen mit 0,493% WO3. Das Management ist überzeugt, dass durch zusätzliche Bohrprogramme eine deutliche Ressourcenerweiterung möglich ist - ein entscheidender Hebel für den langfristigen Wert des Projekts.

Quelle: Blue Moon Metals Inc. (Homepage)

Besonders bemerkenswert ist der Zustand der Mine: technisch gut erhalten und mit überschaubarem Aufwand reaktivierbar. Genau hier liegt der strategische Kern. Eine Wiederinbetriebnahme könnte die USA nach rund zehn Jahren erstmals wieder in die eigene Wolframproduktion zurückbringen, ein starkes Signal in Zeiten wachsender Abhängigkeit von internationalen Lieferketten. Die Ausrichtung passt perfekt zur Strategie der US-Regierung, kritische Metalle wieder verstärkt im eigenen Land zu fördern und zu verarbeiten.

Zusätzliche Dynamik entsteht durch die geplante Übernahme der Springer-Aufbereitungsanlage in Nevada. Sie soll nicht nur das Erz der Blue Moon-Mine in Kalifornien verarbeiten, sondern auch als zentrales Drehkreuz für weitere hochgradige Untertageprojekte im Westen der USA dienen. Damit entwickelt sich Springer vom einzelnen Projekt zu einem industriellen Knotenpunkt - mit enormem strategischem und wirtschaftlichem Potenzial für Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9).

Blue Moon jetzt auch an der Nasdaq notiert!

Am 23. Januar 2026 verkündete Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) einen bedeutenden Meilenstein. Das Unternehmen startete am 26. Januar 2026 den Handel seiner Stammaktien ander Nasdaq Capital Market unter dem Ticker "BMM", ein strategischer Schritt, der weit über ein bloßes Börsenlisting hinausgeht. Damit wird das Unternehmen nicht nur in Kanada und Frankfurt gehandelt, sondern offiziell an einer der wichtigsten US-Börsenplätze gelistet was ein klarer Türöffner für das internationale Kapitalmarktpublikum ist.

Die Notierung an der Nasdaq bringt mehr Sichtbarkeit und Liquidität, was für ein wachstumsorientiertes Rohstoffunternehmen wie Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) entscheidend ist: Durch die höhere Bekanntheit bei institutionellen und US-Investoren steigt die Chance auf breitere Kapitalzuflüsse und ein stärkeres Interesse von Fonds und Analysten, die typischerweise bei North-American-Listings aktiver sind.

Parallel zur Nasdaq-Einführung wurde Peter Madsen als neues Vorstandsmitglied berufen - ein erfahrener Finanzmarktprofi, dessen Expertise die US-Wachstumsstrategie weiter untermauert. Dieser Schritt steht im Zentrum der strategischen Expansion von Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) in den USA und unterstützt das langfristige Ziel, Projekte wie die Übernahme und Entwicklung der Springer-Verarbeitungsanlage und anderer kritischer Metalle-Assets voranzutreiben.

Augen auf in Norwegen, hier könnte es bald sehr interessant werden…!

Neben der Springer Mine verfügt das Unternehmen über drei weitere hochwertige Premium-Assets in Norwegen und den USA, die allesamt das klare Ziel verfolgen, in den kommenden Jahren in Produktion zu gehen. Entstanden ist ein außergewöhnlich breit aufgestelltes Metallportfolio, dessen wirtschaftliches Potenzial sich im Aktienkurs bislang nur ansatzweise widerspiegelt.

Besonders im Fokus steht das norwegische Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir, das sich aktuell in einer hochdynamischen Entwicklungsphase befindet. Das Projekt liegt im Industriegebiet Øyen, direkt an einem ganzjährig eisfreien Tiefwasserhafen - ein logistischer Vorteil, der in dieser Form selten ist. Bereits im Juni 2025 startete der Bau eines rund 2.500 Meter langen Explorationsstollens. Bis Ende November wurden davon schon beeindruckende 656 Meter vorangetrieben. Dieser rasche Fortschritt schafft die Grundlage für den unterirdischen Zugang, weiterführende Infill-Bohrungen und den Aufbau der künftigen Mineninfrastruktur.

Quelle: Blue Moon Metals Inc. (Präsentation)

Die Lagerstätte selbst überzeugt durch Substanz: Laut NI-43-101 verfügt Nussir über rund 2,7 Mio. Tonnen gemessene, 26 Mio. Tonnen angezeigte sowie 32 Mio. Tonnen geschlussfolgerte Ressourcen mit durchschnittlich 1,01% Kupfer, ergänzt durch 0,14 g/t Gold und 14,6 g/t Silber und das bereits ab der Oberfläche. Zusätzliche Hafenanlagen, Abbauinfrastruktur und Konzessionsflächen wurden im März 2025 gesichert. Mit Zugang zu Energie, Wasser undinternationalen Handelswegen steht der Standort ideal da.

Nun rücken zwei Termine in den Mittelpunkt: Im Februar 2026 wird die aktualisierte Machbarkeitsstudie erwartet, gefolgt von der endgültigen Produktionsentscheidung, die noch im ersten Halbjahr 2026 fallen soll - ein potenzieller Wendepunkt für Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9).

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/blue-moon-metals-construction-of-two-poly-metallic-mines-in-norway-and-the-us/

Fazit: Die Ruhe vor dem Sturm…?!

Blue Moon Metals (WKN: A413T9) ist hervorragend in jenen strategischen Rohstoffenpositioniert, die für Energiewende, Hightech und Sicherheitspolitik heute und in Zukunft unverzichtbar sind. Besonders die Springer Mine in Nevada sticht hervor: Mit Wolfram und SelteneErden ausgestattet, könnte sie zeitnah wieder in Produktion gehen und wäre damit die erste Wolfram-Mine in den USA seit über zehn Jahren, ein potenziell kursrelevanter Meilenstein mit erheblichem Neubewertungspotenzial.

Ergänzt wird dieses Szenario durch das Premium-Projekt Nussir in Norwegen mit gewaltigen Kupfer- und Silberressourcen. Eine neue Machbarkeitsstudie sowie eine baldige Produktionsentscheidung könnten auch hier den nächsten Wachstumsschub auslösen. Die Kombination aus kritischen Rohstoffen, politisch sicheren Standorten und nahenden operativen Katalysatoren macht Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) zu einem hochattraktivenRohstoffwert, der spätestens jetzt auf jede Watchlist gehört.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA09570Q5095,XC0005705501,XC0009656965