Gold-Aktien sind angesagt...: Strategisches Diversifikationsinstrument statt Defensive!

Die Treiber hinter der Goldpreisrallye sind vielfältiger, kräftiger und nachhaltiger als selten davor. Von dem sich daraus ergebenden Potenzial profitieren besonders diversifizierte Produzenten wie Equinox Gold.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Equinox Gold Corp. · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Equinox Gold · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 30.01.2025, 5:35 Uhr Europa/Berlin

während sich der Goldpreis quasi linear und scheinbar unaufhaltsam nach oben bewegt, gewinnen Goldaktien eine breitere, strukturelle Bedeutung. Denn was einst ein langweiliges "Must-have' für den "Hedge und Short'-Trade für bestimmte Zyklen war, ist in einer Welt, in der die einzige Gewissheit die permanente Unsicherheit ist, ein strategisches Diversifikationsinstrument.

Wie attraktiv Goldaktien sind, das zeigt sich unter anderem darin, dass der MSCI Metals and Mining Index mit einem Plus von über 90% seit Anfang 2025 sowohl die Performance von Halbleitern und Banken ebenso wie die der "Magnificent Seven" (Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla) weit in den Schatten gestellt hat.

Quelle: MSCI

Goldman Sachs schätzt, dass die Zentralbanken der Welt in diesem Jahr durchschnittlich 60 Tonnen Gold pro Monat kaufen werden1. Das Aufstocken der Goldreserven geschieht zu Ungunsten des US-Dollars. Hielten die Zentralbanken vor zehn Jahren noch etwa 66% und damit zwei Drittel ihrer gesamten Reserven in der Fiat-Währung, beträgt der Anteil nun nur noch rund 57%2.

Das ist ein klares Zeichen dafür, dass Zentralbanken, übrigens ebenso wie institutionelle und private Investoren, den Verlust der Glaubwürdigkeit sowohl des Dollars und der Fed damit kompensieren, sich vermehrt dem ältesten und zuverlässigsten Wertspeicher der Welt zuzuwenden: Gold.

Erwartungen der Zentralbanken für die Goldreserven in den nächsten drei Jahren, in%:

Quelle: Invesco Global Sovereign Asset Management Study

Die für Zentralbanken wichtigsten Faktoren für den laufenden Goldkauf in%:

Quelle: Invesco Global Sovereign Asset Management Study

Diversifizierte Produzenten wie Equinox Gold (WKN: A2PQPG) profitieren von dieser strategischen Neuausrichtung. Mit der "Greenstone'-Goldmine in Ontario und der "Valentine'-Goldmine in Neufundland und Labrador verfügt Equinox Gold über zwei produzierende Anlagen in Kanada in seinem Portfolio. Mit der Produktion aus diesen beiden kanadischen Minen sowie den in Betrieb befindlichen Minen in Nicaragua und Kalifornien rechnet das Unternehmen für 2026 mit einer Produktion von 700.000 bis 800.000 Unzen Gold. Gleichzeitig treibt Equinox Gold drei vielversprechende Wachstumsprojekte in Kanada, Mexiko und den USA voran, die in den nächsten Jahren zusammen ein weiteres Produktionswachstum von 450.000 bis 550.000 Unzen bringen könnten.

Größere Produktionsbasis und gezielte Neuausrichtung!

Im Juni 2025 schlossen Equinox Gold (WKN: A2PQPG) und Calibre Mining ihre Fusion erfolgreich ab und vereinigten damit ein Portfolio aus produzierenden Minen in erstklassigen Rechtsgebieten und zwei Teams mit einer klaren Vision: die Schaffung von Shareholder Value.

Warum die Fusion stattfand!

Die Gründe für die Fusion gehen weit über oberflächliche Synergien hinaus: Während Calibre operative Exzellenz und eine erstklassige operative Bilanz in diesen Zusammenschluss mitbrachte, bot Equinox Gold die Grundlage hochwertiger Vermögenswerte mit zusätzlichem Wachstumspotenzial. Der Schlüssel zum Erfolg liegt jedoch im neuen Führungsteam - einer Kombination aus Erfahrung und strategischem Geschick. Dieser Katalysator soll nun den Wert der Vermögenswerte in einem starken Goldpreisumfeld freisetzen.

Zwei Schwergewichte der Goldbranche haben ihre Ressourcen und ihr Fachwissen gebündelt: Ross Beaty ist weiterhin Vorsitzender, während Darren Hall als CEO das operative Geschäft leitet. Die neue Mission ist es, Aktionärswert zu schaffen, indem Verpflichtungen eingehalten werden und der Asset-Bestand optimiert wird, während die Konzentration auf dem Cashflow und internen Wachstumschancen liegt.

Was ist das neue Equinox Gold?

Eine der treibenden Kräfte hinter der Fusion stellt der Wandel hin zu hochwertigeren "Tier-1"-Jurisdiktionen in Kanada und den USA dar. Analysten und institutionelle Investoren belohnendiese Jurisdiktionen mit einer Bewertungsprämie, und die neue Equinox Gold (WKN: A2PQPG)verfügt nun über ein diversifiziertes Portfolio aus produzierende Assets und vielversprechenden Entwicklungsbetrieben, mit dem klaren Ziel, ein Unternehmen im obersten Quartil der Goldbranche zu werden.

Quelle: Equinox Gold

Greenstone: Cornerstone in Kanada - Kapazitätsaufbau

Die "Greenstone'-Mine in Ontario, Kanada, produzierte im Mai 2024 das erste Gold, erreichte im November 2024 die kommerzielle Produktion und steigert seither die Kapazität mit dem Ziel, für die anfängliche 15-jährige Minenlaufzeit mehr als 300.000 Unzen Gold pro Jahr zu produzieren.

Die unter Darren Halls Führung umgesetzten operativen Verbesserungen haben im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres einen klaren Niederschlag gezeigt. So verbuchte "Greenstone' in Q4-2025 mit 72.091 Unzen einen Anstieg der Produktion von +29% gegenüber dem Vergleichsquartal 2024, während der Abbau mit 198.000 Tonnen pro Tag +9% gegenüber dem 3. Quartal und 31% gegenüber dem 1. Halbjahr 2025 zulegte.

Die Verarbeitungsgrade erreichten im Schnitt 1,29 g/t Au, ein Plus von +23% gegenüber Q3-2025 und sogar von +32% verglichen zum ersten Halbjahr 2025.

Bis Mitte des laufenden Jahres soll "Greenstone' die Nennkapazität erreichen und im Gesamtjahr dann zwischen 250.000 und 300.000 Unzen produzieren, bei niedrigen Gesamtkosten von 1.750,- bis 1.850,- USD/Unze.

Quelle: Equinix Gold

Darüber hinaus bietet "Greenstone' zahlreiche Möglichkeiten, sowohl die Produktion zu steigern als auch die Lebensdauer der Mine zu verlängern. Die Erkundung im Westen und Südwesten deutet auf ein gutes Erweiterungspotenzial der Tagebaugrube hin. Eine große unterirdische Lagerstätte, die im aktuellen Reservelebensplan nicht enthalten ist, könnte zusätzliches Expansionspotenzial bieten.

Quelle: Equinix Gold

Darüber hinaus gibt es sowohl kurzfristige als auch regionale Erkundungsmöglichkeiten in diesem großem Landpaket.

"Valentine': Zweiter Eckpfeiler in Kanada - Erstes Gold vor dem Zeitplan!

Die "Valentine'-Mine von Equinox Gold (WKN: A2PQPG) in Neufundland ist auf der wichtigste kurzfristige Wachstumspfeiler des Unternehmens. Der Bau verlief reibungslos, sodass das erste Gold bereits im September 2025 floss, und damit noch vor dem ursprünglichen Zeitplan. Auch die Inbetriebnahme verläuft gut. In Q4-2025 lag der Durchsatz bei durchschnittlich 90% der Nennleistung. Zudem wurden in diesem Zeitraum 23.207 Unzen Gold produziert.

Bis zum zweiten Quartal 2026 soll "Valentine' seine Nennkapazität erreicht haben. Für das Gesamtjahr sieht die Produktionsprognose 150.000 - 200.000 Unzen bei Gesamtkosten von sehr wirtschaftlichen 1.200,- bis 1.300,- USD/Unze vor.

Zusammen mit dem Abschluss der Machbarkeitsstudie für die Phase 2-Erweiterung mit einem Durchsatzziel von 4,5 bis 5,0 Millionen Tonnen pro Jahr, wodurch die Produktion um +25% gesteigert werden könnte, und den laufenden umfangreichen Explorationsbohrungen ergeben sich weitere Wachstumschancen für dieses Projekt.

Quelle: Equinix Gold

Wie spannend Equinox Gold (WKN: A2PQPG) seine Explorationsmöglichkeiten für das "Valentine'-Projekt sind, zeigt die Entdeckung der "Frank'-Zone, weniger als einen Kilometer westlich jener Tagebauvorkommen, die bereits im aktuellen Minenplan enthalten sind. Hier soll im laufenden Jahr eine "Multi-Rig'-Bohrkampagne fortgesetzt werden, um diesen vielversprechenden 35 km langen mineralisierten Trend weiter zu erforschen.

Rekordproduktion 2025!

Wie stark Equinox Golds Portfolio im Ensemble ist, zeigen die Rekordproduktion von 922.827 Unzen Gold, die im letzten Jahr hergestellt wurden. Aber auch mit isoliertem Blick auf Q4, stellt die Produktion von 247.024 Unzen eine neue Bestmarke dar, mit 72.091 Unzen aus "Greenstone', 23.207 Unzen aus "Valentine', 61.885 Unzen aus Nicaragua, 73.745 Unzen aus Brasilien, 14.761 Unzen aus "Mesquite' und 1.336 Unzen aus "Castle Mountain'.

Wachstumspipeline biete mehrere Hebel!

Mit Blick auf die zukünftige Produktion, könnten die "Greenstone'- und "Valentine'-Minen fast 500.000 Unzen aus Kanada liefern. Beiden stehen am Anfang ihres Lebenszyklus, mit erheblicher Lebensdauer und Optimierungspotenzial vor sich und erkennbaren Vorteilen durch Erkundung.

Darüber hinaus verfügt Equinox Gold (WKN: A2PQPG) über zusätzliche Vermögenswerte, die die Produktion in den nächsten Jahren steigern könnten.

Quelle: Equinox Gold

Die "Mesquite'-Mine ist seit 1986 in Betrieb und produziert in der Regel mehr als 80.000 Unzen pro Jahr. Aber das wahre Juwel in Kalifornien, USA, ist die "Castle Mountain'-Mine. Ursprünglich als kleiner Phase 1-Betrieb entwickelt, treibt Equinox Gold (WKN: A2PQPG) nun eine Phase 2-Expansion voran, mit guten Chancen, die Produktion auf mehr als 200.000 Unzen pro Jahr zu steigern. Wichtig ist, dass "Castle Mountain' im zweiten Quartal 2025 in das US-Programm FAST-41 für beschleunigte Genehmigungsverfahren aufgenommen wurde. Equinox Gold treibt Ingenieur- und Umweltstudien voran, um sich auf das Federal Record of Decision vorzubereiten, das für Dezember 2026 erwartet wird.

Zusätzlicher Vorteil: Produktionswachstum in Mexiko!

Eine weitere bedeutende Chance im Portfolio von Equinox Gold (WKN: A2PQPG) stellt die "Los Filos'-Mine in Mexiko dar. Obwohl die Mine historisch bis zu 200.000 Unzen Gold pro Jahr als "Heap-Leach'-Mine gefördert hat, könnte eine geplante Erweiterung einschließlich der Entwicklung neuer unterirdischer Vorkommen und des Baus einer "Kohlenstoff-in-Leach'-Anlage die Produktion auf ~280.000 Unzen pro Jahr erhöhen (basierend auf dem veröffentlichten technischen Bericht von 2022).

Die Mine befindet sich seit April 2025 in Wartung und Instandhaltung, nachdem eine Landzugangsvereinbarung ausgelaufen ist. Equinox hat mit zwei der drei lokalen Gemeinden neue 20-jährige Landzugangs- und Sozialleistungsvereinbarungen unterzeichnet und treibt Ingenieurwesen und Exploration voran, wobei alle Optionen geprüft werden, einschließlich der Möglichkeit eines Entwicklungsplans für zwei Gemeinden. Jeder Fortschritt in dieser Mine, sei es durch die Abschluss einer neuen Vereinbarung mit der dritten Gemeinschaft oder durch Klarheit über Zeitpläne für eine Wiederaufnahme des Betriebs, bietet Potenzial für zusätzliche Produktion und Nutzen aus organischem Wachstum.

Management, Strategie und der Plan für Wertsteigerung!

Die Fusion hat nicht nur hochwertige Vermögenswerte, sondern auch Managementkompetenz zusammengeführt. Unter CEO Darren Hall, der Erfahrung aus Newmont und als ehemaliger Manager bei Calibre mitbringt, will das Unternehmen eine Bewertung im obersten Quartil erreichen. Der Fokus und das Ziel liegen darin, Wertschöpfung durch konsistente operative Leistung und Erfüllung erwartungsgemäß zu fördern, und die Strategie ist klar:

Optimierung der Produktion. Fortgesetzte Kostendisziplin, um die Margen zu maximieren. Entschuldung der Bilanz. Finanziell disziplinierte, gezielte Exploration, um Ressourcen zu entdecken und zu erweitern. Portfoliodisziplin mit Fokus auf langlebige, kostengünstigere Vermögenswerte.

Bilanz, Entschuldung und potenzielle Kapitalrenditen!

Der Nachteil des schnellen Wachstums sind Schulden. Equinox Gold (WKN: A2PQPG) hat das Unternehmen in den letzten acht Jahren durch eine Reihe von Übernahmen und Minenbauten ausgebaut. Doch Equinox Gold befindet sich nun an einem Wendepunkt, wo es von kapitalintensiven Transaktionen und Bauarbeiten hin zur Generierung zusätzlicher Cashflows aus seinen neuen Minen übergeht, und das Ziel für diesen Cashflow ist die Schuldenreduzierung. Equinox hat dieses Versprechen bereits erreicht und die Schulden im Jahr 2025 um 164 Mio. Dollar durch die Umwandlung eines wandelbaren Wechsels und die Rückzahlung seiner Kreditkredite reduziert.

Darüber hinaus hat das Unternehmen mit der Portfoliooptimierung begonnen, 2025 einige kleinere, nicht zum Kern gehörende Vermögenswerte für 115 Mio. US-Dollar verkauft und, noch wichtiger, im Dezember den Verkauf seiner vier brasilianischen Minen für bis zu 1,015 Mrd. US-Dollar bekannt gegeben. Mit dem Abschluss des Verkaufs Mitte Januar 2026 war Equinox sofort in der Lage, Schulden in Höhe von mehr als 800 Mio. US-Dollar zurückzuzahlen und seine Bilanz vollständig umzugestalten. Das Unternehmen nutzte seine neue finanzielle Flexibilität, um das volle Potenzial seiner bestehenden Entwicklungspipeline auszuschöpfen und hochprofitable, kurzfristige organische Wachstumschancen zu verfolgen.

Und sobald die Bilanz dort steht, wie sie es sich wünscht, hat das Unternehmen erklärt, dass es mögliche Renditen für die Aktionäre prüfen wird, darunter:

Mögliches Aktienrückkaufprogramm und/oder Eine Dividendenpolitik, explizit als kurzfristiges Ziel formuliert, wenn die Ziele für die Cash-Generierung und die Bilanzentschuldung erreicht werden.

Fazit:

Ein bestehendes kurzfristiges Produktionswachstum bei Equinox Gold (WKN: A2PQPG) ergibt sich aus zwei neuen Minen in Kanada ebenso wie daraus, die jährliche Produktion durch interne organische Möglichkeiten zu steigern. Zudem bestehen bedeutende Explorationsaktivitäten mit potenzieller Entdeckung und/oder Ressourcenerweiterung. Gleichzeitig sind aber auch kritische Risiken zu berücksichtigen:

Goldpreisvolatilität - das Unternehmen plant konservativ, aber die Margen hängen vom Metallpreis ab. Betriebsrisiko beim Hochfahren neuer Minen (was länger dauern kann als geplant). Die Schuldenreduzierung muss konsequent verfolgt werden, um langfristige Bewertungsprämien zu rechtfertigen.

Das Management ist sich dieser Risiken bewusst. Klare Kommunikation, realistische Anleitung und eine Priorität auf einen schnellen Schuldenabbau senden positive Signale.

Equinox Gold (WKN: A2PQPG) befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt: Die Kombination aus neuen kanadischen Minen, kurzfristigem Produktionswachstum aus bestehenden Vermögenswerten, erheblichem Explorationspotenzial im gesamten Portfolio, dem Potenzial für Bundesgenehmigungen für ein zentrales nordamerikanisches Entwicklungsvermögen bis Jahresende und erfahrenem Management bildet den Rahmen für eine mögliche Neubewertung. Die nächsten 12-18 Monate werden zeigen, ob Produktion, Kosten und Bilanzreduzierung wie geplant verlaufen. Für Investoren bedeutet das, genau zu beobachten, wie die "Ramp-ups' voranschreiten und ob der Cashflow für die Kapitalrückzahlung verwendet wird.

Warum Equinox Gold eine interessante Chance für Investoren ist!

Jeder, der an einer Investmentgeschichte interessiert ist, mit einer klaren operativen Roadmap, Hebelwirkung durch Expansion und Exploration und realistischen Kapitalrenditenplänen sollte Equinox Gold (WKN: A2PQPG) auf seine Beobachtungsliste setzen, jedoch mit entsprechender Wachsamkeit hinsichtlich kurzfristiger operativer und makroökonomischer Risiken.

Die Fusion von Equinox Gold (WKN A2PQPG) und Calibre Mining war ein strategischer Wechsel von einer M&A-basierten Geschichte hin zu einem operativ und werteorientierten Unternehmen, das quasi Equinox Gold 2.0 gründete. Und der spannendste Teil beginnt gerade erst. Die nächsten Quartale stellen einen Wendepunkt dar, da das neue Team beweist, dass es Menschen, Prozesse und Ressourcen auf eine Weise zusammenbringen kann, die Wert schafft.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Equinox Gold Unternehmenspräsentation und Pressemeldungen, 1https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/mining-stocks-cusp-supercycle-ai-boom-stokes-metals, 2 https://www.businesstimes.com.sg/companies-markets/mining-stocks-cusp-supercycle-ai-boom-stokes-metals

Wesentliche Risiken: Unwetter, Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Produktionsausweitung, Managementerfahrung

