WIESBADEN (dpa-AFX) - Im Dezember hat der Preisdruck auf Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland überraschend deutlich nachgelassen. Wie geht es im neuen Jahr mit der Inflation weiter? An diesem Freitag (14.00 Uhr) veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine erste Schätzung für Januar.

Im Dezember drückten günstigere Energie sowie eine Entspannung bei den Nahrungsmittelpreisen die jährliche Teuerungsrate mit 1,8 Prozent erstmals seit September 2024 wieder unter die Marke von zwei Prozent.

Keine neue Teuerungswelle - Raten um zwei Prozent erwartet

Im Durchschnitt des vergangenen Jahres stiegen die Verbraucherpreise hierzulande um 2,2 Prozent - wie schon 2024. Höhere Inflationsraten schmälern die Kaufkraft: Die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten.

Mit einer erneuten Teuerungswelle wie nach Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine 2022 rechnen Volkswirte nicht. Nach ihrer Einschätzung spricht manches dafür, dass die Inflationsrate im Jahresschnitt 2026 knapp über zwei Prozent liegen wird: Unter anderem der Preisanstieg beim Deutschlandticket und die Erhöhung des Mindestlohns, der sich auf den Dienstleistungssektor auswirkt, sorgen für Aufwärtsdruck. Die Preise für Dienstleistungen ziehen seit Monaten überdurchschnittlich an, denn Firmen geben steigende Kosten an Kunden weiter./ben/als/DP/jha