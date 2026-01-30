Anzeige
Dow Jones News
30.01.2026 06:33 Uhr
239 Leser
TAGESVORSCHAU/Freitag, 30. Januar

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 30. Januar 

=== 
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Januar 
     Kernverbraucherpreise ex Nahrung 
     PROGNOSE: +2,2% gg Vj 
     zuvor:  +2,4% gg Vj 
*** 00:50 JP/Industrieproduktion Dezember 
     PROGNOSE: -0,4% gg Vj 
     zuvor:  -2,7% gg Vm 
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, vorläufiges Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz) 
*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), vorläufiges Jahresergebnis 
     (09:30 BI-PK) 
*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q 
     PROGNOSE:   +0,2% gg Vq 
     3. Quartal:  +0,5% gg Vq 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember und Gesamtjahr 
     Importpreise 
     PROGNOSE:   k.A. 
     zuvor:    +0,5% gg Vm/-1,9% gg Vj 
  08:00 DE/Erwerbstätigkeit Dezember 
*** 09:00 AT/Wifo, BIP (1. Veröffentlichung) 4Q 
*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q 
     PROGNOSE:   +0,6% gg Vq/+2,6% gg Vj 
     3. Quartal:  +0,6% gg Vq/+2,8% gg Vj 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Januar 
     HVPI 
     PROGNOSE:   +2,6% gg Vj 
     zuvor:    +3,0% gg Vj 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar 
     Arbeitslosenzahl saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +10.000 gg Vm 
     zuvor:   +3.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote saisonbereinigt 
     PROGNOSE:   6,3% 
     zuvor:     6,3% 
*** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV 
*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q4 
     kalender- und saisonbereinigt gg Vq 
     PROGNOSE:   +0,2% gg Vq 
     4. Quartal:  0,0 gg Vq 
     kalenderbereinigt gg Vj 
     PROGNOSE:   +0,3% gg Vj 
     3. Quartal:  +0,3 gg Vj 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, 
     Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q 
     PROGNOSE:   +0,2% gg Vq/+0,4% gg Vj 
     3. Quartal:  +0,1% gg Vq/+0,6% gg Vj 
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember 
     Eurozone Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE:   6,3% 
     zuvor:     6,3% 
*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q 
     Eurozone 
     PROGNOSE:   +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 
     3. Quartal:  +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj 
*** 11:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis 
*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q 
*** 12:15 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q 
*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q 
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar 
     PROGNOSE:   +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj 
     zuvor:     0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE:   -0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj 
     zuvor:    +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember 
     PROGNOSE:   +0,3% gg Vm 
     zuvor:    +0,2% gg Vm 
     Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) 
     PROGNOSE:   +0,3% gg Vm 
     zuvor:     0,0% gg Vm 
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar 
     PROGNOSE:   44,0 
     zuvor:    43,5 
  19:30 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem spricht beim Lunch der 
     University of Arkansas 
 
***   - US/Frist für Verabschiedung eines neuen Finanzierungsgesetzes zur 
     Vermeidung eines Shutdown läuft ab 
***   - Länderrating Japan (Scope) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 00:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
