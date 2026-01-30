DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 30. Januar
=== *** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Januar Kernverbraucherpreise ex Nahrung PROGNOSE: +2,2% gg Vj zuvor: +2,4% gg Vj *** 00:50 JP/Industrieproduktion Dezember PROGNOSE: -0,4% gg Vj zuvor: -2,7% gg Vm *** 07:00 DE/Atoss Software SE, vorläufiges Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz) *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), vorläufiges Jahresergebnis (09:30 BI-PK) *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq 3. Quartal: +0,5% gg Vq *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember und Gesamtjahr Importpreise PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,5% gg Vm/-1,9% gg Vj 08:00 DE/Erwerbstätigkeit Dezember *** 09:00 AT/Wifo, BIP (1. Veröffentlichung) 4Q *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,6% gg Vj 3. Quartal: +0,6% gg Vq/+2,8% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Januar HVPI PROGNOSE: +2,6% gg Vj zuvor: +3,0% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +10.000 gg Vm zuvor: +3.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% *** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q4 kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: +0,2% gg Vq 4. Quartal: 0,0 gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +0,3% gg Vj 3. Quartal: +0,3 gg Vj *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,4% gg Vj 3. Quartal: +0,1% gg Vq/+0,6% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 3. Quartal: +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj *** 11:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis *** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q *** 12:15 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q *** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj *** 14:30 US/Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 44,0 zuvor: 43,5 19:30 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem spricht beim Lunch der University of Arkansas *** - US/Frist für Verabschiedung eines neuen Finanzierungsgesetzes zur Vermeidung eines Shutdown läuft ab *** - Länderrating Japan (Scope) ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
