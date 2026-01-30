Apple übertrifft alle Erwartungen mit einem Rekordumsatz von 143,8 Milliarden US-Dollar und einem starken iPhone-Absatz. Besonders beeindruckend: China wächst um 38 Prozent. Die Aktie reagiert bislang kaum darauf.Apple hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 starke Ergebnisse erzielt und damit alle Erwartungen übertroffen. So stieg der Umsatz um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 143,8 Milliarden US-Dollar. Besonders beeindruckend war der Anstieg des iPhone-Umsatzes: Mit 85,3 Milliarden US-Dollar wurde ein Zuwachs von bemerkenswerten 23 Prozent erzielt. Damit wurden die Prognosen der Wall Street übertroffen, die von einem Umsatz von 138,5 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn …Den vollständigen Artikel lesen
