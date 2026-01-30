Adidas hat 2025 so hohe Einnahmen verzeichnet wie noch nie. Der Sportartikelhersteller steigerte den Umsatz währungsbereinigt um 13 Prozent auf 24,8 Milliarden Euro. Noch deutlicher fiel der operative Fortschritt aus: Das Betriebsergebnis sprang um mehr als 700 Millionen Euro auf gut 2,0 Milliarden Euro. Die finalen Zahlen sowie den Ausblick für 2026 will der Konzern am 4. März vorlegen.Konzernchef Björn Gulden zeigte sich hochzufrieden. Trotz belastender Faktoren wie der US-Zollpolitik und negativer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
