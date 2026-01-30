Der GAFAM Index notiert aktuell bei knapp 690 Punkten und damit immer noch in Schlagdistanz zum bisherigen Allzeithoch, das im Dezember bei 707 Zählern markiert wurde. Die starken Zahlen von Apple gestern könnten dem Kurs womöglich neuen Schwung verleihen. Denn der Technologiekonzern hat die Erwartungen im wichtigen Weihnachtsquartal deutlich übertroffen.Während Analysten mit einem moderaten Wachstum gerechnet hatten, meldete das Unternehmen aus Cupertino einen Umsatzsprung von 16 Prozent auf 143,76 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär