EQS-News: ATOSS Software SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Ungebrochene Rekordserie mit hoher Umsatzdynamik bei Cloud & Subscriptions - 20. Rekordjahr in Folge bei Umsatz und Ergebnis



30.01.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die ATOSS Software SE kann nach vorläufigen Zahlen erneut über ein erfolgreiches Geschäftsjahr mit neuen Bestmarken bei Umsatz und Ergebnis berichten. In Summe stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent auf Mio. EUR 189,3 (Vj. Mio. EUR 170,6) bei einer EBIT-Marge von 36 Prozent (Vj. 37 Prozent). Der Vorstand geht auch für das Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus von einer Fortsetzung der ATOSS Erfolgsstory aus. München, 30. Januar 2026 Die ATOSS Software SE hat ihren Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2025 nach einem starken vierten Quartal konsequent fortgesetzt. Zum zwanzigsten Mal in Folge ist es dem Münchner Workforce Spezialisten gelungen, die bereits hohen Rekordwerte der Vorjahre bei Umsatz und Ergebnis erneut zu übertreffen. Damit hat die Gesellschaft ihren strategischen Expansionsweg ungeachtet des anhaltend schwachen konjunkturellen Umfelds auf hohem Niveau weiter fortgesetzt bzw. ausgebaut. Der Konzernumsatz stieg auf Jahressicht um 11 Prozent auf Mio. EUR 189,3 (Vj. Mio. EUR 170,6). Davon entfielen mit einem Umsatzplus von 13 Prozent insgesamt Mio. EUR 140,7 (Vj. Mio. EUR 124,9) auf den Bereich Software. Haupttreiber der Softwareumsätze waren erneut die Umsätze aus Cloud & Subscriptions, die sich um 28 Prozent auf Mio. EUR 92,7 (Vj. Mio. EUR 72,4) deutlich erhöhten und nun einen Anteil am Gesamtumsatz von 49 Prozent (Vj. 42 Prozent) ausmachen. Zusammen mit den um 1 Prozent gestiegenen Umsätzen aus Softwarewartung in Höhe von Mio. EUR 39,2 (Vj. Mio. EUR 39,0), sind die wiederkehrenden Umsätze im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf Mio. EUR 131,9 (Vj. Mio. EUR 111,3) gewachsen. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse aus Cloud & Subscriptions sowie Wartung an den gesamten Umsatzerlösen beläuft sich im Geschäftsjahr 2025 auf 70 Prozent (Vj. 65 Prozent). Gegenläufig entwickelten sich die Einmalumsätze aus Softwarelizenzen, die sich um 35 Prozent auf Mio. EUR 8,8 (Vj. Mio. EUR 13,5) reduzierten. Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten im gleichen Zeitraum auf Mio. EUR 39,6 (Vj. Mio. EUR 35,9) ausgebaut werden. Die Hardwareerlöse beliefen sich aufgrund verhaltener Investitionsbereitschaft der Kunden auf Mio. EUR 3,7 (Vj. Mio. EUR 5,8). Die Nachfrage nach Softwarelösungen bei Neu- und Bestandskunden verbesserte sich vor allem im zweiten Halbjahr deutlich gegenüber der ersten Jahreshälfte und liegt in Summe auf dem Niveau des Vorjahres. Besonders hervorzuheben ist hierbei der gegenüber dem Vorjahreszeitraum merkbar angestiegene Auftragseingang bei Cloud & Subscriptions. Positiv entwickelten sich auch die wesentlichen KPI zur Auftragslage für Cloud & Subscriptions. So erhöhte sich der Cloud & Subscriptions Order Backlog, der die Umsätze aus vertraglich gesicherten Cloud-Nutzungsgebühren innerhalb der nächsten 12 Monate angibt, im Geschäftsjahr 2025 um 27 Prozent auf Mio. EUR 109,1 (31.12.2024: Mio. EUR 85,8). Diese Cloud- & Subscriptions-Kennziffer beinhaltet auch den Cloud & Subscriptions Annual Recurring Revenue (ARR) aus aktuellen Cloud & Subscriptions-Gebühren, der gegenüber dem Jahresendwert vom 31.12.2024 (Mio. EUR 79,3) um 28 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 101,3 stieg. Der gesamte ARR Order Backlog (bestehend aus Cloud- & Subscriptions-Gebühren und Wartungserlösen einschließlich der vertraglich gesicherten Umsätze hieraus in den nächsten 12 Monaten) stieg zum 31.12.2025 um 18 Prozent auf Mio. EUR 146,5. Die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis liegt mit 36 Prozent (Vj. 37 Prozent) nochmals oberhalb des vom Vorstand für das Gesamtjahr 2025 prognostizierten und zum dritten Quartal bereits angehobenen Niveaus von 34 Prozent. Diese Entwicklung ist vor allem auf das nachhaltige Kostenmanagement innerhalb des Konzerns zurückzuführen. Auch bei weiteren wichtigen Finanzkennzahlen des Konzerns, wie beispielsweise der Liquidität, wird die unverändert starke Performance und anhaltende Stabilität des Geschäftsmodells von ATOSS sichtbar. So stieg die Liquidität infolge des erfolgreichen Geschäftsverlaufs gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 123,2 (Vj. Mio. EUR 112,2). Basierend auf der langfristigen Dividendenpolitik, die eine Ausschüttungsquote von 75 Prozent bezogen auf das Ergebnis pro Aktie vorsieht, wird der Vorstand dem Aufsichtsrat im Rahmen seines Gewinnverwendungsbeschlusses eine Dividende von EUR 2,28 je Aktie (Vj. EUR 2,13 je Aktie) vorschlagen. Die Hauptversammlung wird am 30.04.2026 über den Gewinnverwendungsvorschlag der Verwaltungsorgane beschließen. Die neuen Umsatz- und Ergebnisrekorde sowie das starke Wachstum im Bereich Cloud & Subscriptions als Treiber der Geschäftsentwicklung unterstreichen die hohe Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsposition von ATOSS. Zusätzlich eröffnet die fortschreitende Digitalisierung der weltweiten Wirtschaft dem Münchner Spezialisten für Workforce Management neue Möglichkeiten für Wachstum und Investitionen. Mit der zunehmenden Integration von Artificial Intelligence in Prognose-, Planungs- und Automatisierungsprozesse erweitert ATOSS zunehmend die Skalierbarkeit ihres Lösungsportfolios und steigert die Effizienz mit datengetriebenen Entscheidungsmodellen. Durch ein technologisch starkes Lösungsangebot verbunden mit einer sehr soliden Finanzausstattung ist ATOSS in der Lage diese Chancen auch künftig nachhaltig auszuschöpfen. Vor diesem Hintergrund plant der Konzern für das Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von rund Mio. EUR 215 mit einer EBIT-Marge von mindestens 32 Prozent. Für 2027 rechnet der Konzern mit einem Umsatz von rund Mio. EUR 245.

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: JAHRESVERGLEICH IN TEUR 01.01.2025

- 31.12.2025 Anteil am

Gesamtumsatz 01.01.2024

- 31.12.2024 Anteil am

Gesamtumsatz Veränderung

2025 zu 2024 Umsatz 189.258 100% 170.625 100% 11% Software 140.680 74% 124.856 73% 13% Lizenzen 8.785 5% 13.540 8% -35% Wartung 39.211 21% 38.963 23% 1% Cloud & Subscriptions 92.684 49% 72.353 42% 28% Beratung 39.628 21% 35.943 21% 10% Hardware 3.679 2% 5.801 3% -37% Sonstiges 5.271 3% 4.025 2% 31% EBITDA 72.883 39% 67.829 40% 7% EBIT 68.128 36% 63.427 37% 7% EBT 71.941 38% 66.982 39% 7% Nettoergebnis 48.367 26% 45.451 27% 6% Cash Flow (operativ) 47.232 25% 59.472 35% -21% Liquidität (1),(2) 123.232 112.216 10% EPS in Euro 3,04 2,86 6% Mitarbeiter (3) 856 820 4%

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR



Q4/25 Q3/25 Q2/25 Q1/25 Q4/24 Umsatz 49.931 47.240 45.836 46.251 44.736 Software 37.502 34.938 34.211 34.029 33.366 Lizenzen 2.739 1.773 1.559 2.714 3.805 Wartung 9.631 9.730 9.891 9.959 9.872 Cloud & Subscriptions 25.132 23.435 22.761 21.356 19.689 Beratung 10.052 10.127 9.414 10.035 9.074 Hardware 846 855 834 1.144 1.133 Sonstiges 1.530 1.321 1.377 1.043 1.163 EBITDA 21.200 18.390 16.572 16.721 18.828 EBIT 19.961 17.182 15.404 15.581 17.684 EBIT-Marge in % 40% 36% 34% 34% 40% EBT 21.443 18.254 15.555 16.689 18.811 Nettoergebnis 14.311 12.336 10.406 11.314 12.573 Cash Flow (operativ) -2.242 34.770 -5.535 20.239 -2.245 Liquidität (1),(2) 123.232 125.690 91.249 131.910 112.216 EPS in Euro 0,90 0,77 0,66 0,71 0,79 Mitarbeiter (3) 856 853 825 805 820

(1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen) (2) Dividende von EUR 2,13 je Aktie am 06.05.2025 (TEUR 33.880). Infolge der in 2024 durchgeführten Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und der Ausgabe neuer Aktien wurde die in 2024 gezahlte Dividende zu Vergleichszwecken rückwirkend angepasst: Dividende von EUR 1,69 je Aktie am 06.05.2024 (TEUR 26.802). (3) zum Quartals-/Jahresende

Anstehende Termine: 10.03.2026 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 10.03.2026 Bilanzpressekonferenz Call 24.04.2026 Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss 24.04.2026 Earnings Call Q1 2026 30.04.2026 Ordentliche Hauptversammlung 2026 24.07.2026 Pressemeldung zum 6-Monatsabschluss 24.07.2026 Earnings Call Q2 2026 11.08.2026 Veröffentlichung 6-Monatsabschluss 23.10.2026 Quartalsmitteilung zum 9-Monatsabschluss 23.10.2026 Earnings Call Q3 2026 23.11.2026 ATOSS auf dem deutschen Eigenkapitalforum ATOSS Die ATOSS Software SE ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On-Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, High-End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei ihren Kunden einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, ATU, C&A, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, Lufthansa, Landeshauptstadt München, LMU Klinikum München, OBI, Universitätsklinikum Frankfurt und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com ATOSS Software SE Christof Leiber / CFO Rosenheimer Straße 141 h D-81671 München Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 - 0 investor.relations@atoss.com



30.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News