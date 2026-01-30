Nach der jüngsten Korrektur geht es bei den Papieren dieses Micro Cap wieder gegen Norden. Luft für weitere Kursgewinne ist reichlich vorhanden. Es gibt sie noch, die positiven Ausnahmen unter Deutschlands technologieorientierten Mittelständlern. Während viele IT-Dienstleister unter der schwachen Konjunktur leiden, überrascht ein kaum beachteter Micro Cap mit einer bemerkenswert robusten Entwicklung.Nach einem organischen Wachstum von 17,5 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE