FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT ERHOLT - Von seinem Kursrutsch am Vortag versucht sich der Dax am Freitag zu erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,48 Prozent höher auf 24.426 Punkte. Damit würde auch die bei 24.313 Punkten verlaufende 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend halten, die der Dax am Vortag in einem schwachen Tech-Umfeld und im Zuge hoher Kurverluste des Index-Schwergewichts SAP getestet hatte. Am Vorabend nach US-Börsenschluss vom iPhone-Konzern Apple vorgelegte Quartalszahlen scheinen die Stimmung im Tech-Sektor zumindest nicht weiter zu trüben. Auf Wochensicht hat der Dax gemessen an der vorbörslichen Indikation rund 2 Prozent verloren. Ob die Bilanz für den turbulenten Börsen-Monat Januar positiv ausfällt, steht aktuell auf Messers Schneide.

USA: - TECHWERTE SCHWACH - Inmitten einer Flut von Geschäftszahlen hat der Softwarekonzern Microsoft am Donnerstag die Stimmung getrübt. Die Standardwerte im Dow Jones Industrial entwickelten sich zwar robust, doch an der Nasdaq-Börse belasteten Bedenken rund um das Thema KI-Investitionen. Neben den Zahlen der Tech-Riesen Meta und Tesla fiel Microsoft mit einem Kursrutsch auf. Der Nasdaq 100 büßte in der Spitze mehr als zwei Prozent ein. Bei einem Schluss von 25.884,30 Punkten verringerte sich der Abschlag aber noch auf 0,53 Prozent. Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial konnte sich dem schwachen Umfeld mit 49.071,56 Punkten entziehen. Erst im späten Handel hatte er es mit 0,11 Prozent ins Plus geschafft.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die schwache Verfassung der Technologiewerte in den USA belastete die Stimmung an den Märkten. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen gab zuletzt um 0,6 Prozent nach. Noch stärker waren die Verluste beim Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong mit 1,8 Prozent. In Japan gewann der Leitindex Nikkei 225 hingegen kurz vor dem Handelsende rund 0,1 Prozent.



DAX 24.309,46 -2,07%

XDAX 24.470,12 -1,35%

EuroSTOXX 50 5.891,95 -0,70%

Stoxx50 5.043,68 -0,03%



DJIA 49.071,56 0,11%

S&P 500 6.969,01 -0,13%

NASDAQ 100 25.884,30 -0,53%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 128,10 -0,09%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,1931 -0,28%

USD/Yen 153,80 0,45%

Euro/Yen 183,50 0,17%°



BITCOIN:





Bitcoin 82.579 -2,31%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 69,81 -0,90 USD WTI 64,42 -1,00 USD°

